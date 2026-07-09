Vláda hodnotila plnění programu, podle Babiše se daří, opozice nesouhlasí

Členové kabinetu Andreje Babiše (ANO) strávili celý čtvrtek hodnocením plnění programového prohlášení v prvním půlroce vládnutí. Podle Babiše ze série schůzek vyplynulo, že vládě se daří plnit své sliby. Za největší úspěchy označil nízkou inflaci či snížení cen energií. Na domácí i unijní úrovni se Babiš plánuje soustředit na příští rozpočet. Opozice hodnotí počínání kabinetu kriticky.
Předseda vlády se ve čtvrtek v Kramářově vile od rána scházel postupně se všemi ministry, na závěrečné tiskové konferenci pak členům vlády děkoval za nasazení a chválil je. Vláda podle Babiše vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Ministři jich dokončili 195, pracují na 774, nezačali dosud s devíti. Další hodnocení bude na řadě v lednu podobnou formou.
Ministerstvo financí podle ministryně Aleny Schillerové (ANO) postavilo politiku příjmové stránky rozpočtu na zavedení moderní formy elektronické evidence tržeb, reformě spropitného v gastronomii či potírání nelegální práce. Vláda podle ní šetří na provozu státu.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) vyzdvihl především snížení ceny elektřiny převedením poplatku za podporované zdroje energie na stát, rozšíření kompenzací pro energeticky náročné firmy nebo zahájení procesu zestátnění energetické skupiny ČEZ.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) s Babišem jednal i o příštím rozpočtu obrany. Jeho plánovaný nárůst o 36 miliard korun kvůli naplnění závazku vůči Severoatlantické alianci (NATO) dát dvě procenta HDP na armádu podle něj najde využití.
Hlavní prioritou ministerstva zahraničí byla podle ministra Petra Macinky (Motoristé) podpora ekonomické diplomacie a českého exportu.
Alimenty a vyšší rodičovská
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) vyzdvihl opětovné zavedení trestnosti neplacení alimentů či zvýšení dohledu nad prací soudců i znalců.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zmínil, že se podařilo dokončit migrační zákony a najít peníze na zvýšení platů u policie.
Ministerstvo práce zatím stihlo 11 z 83 úkolů, patří mezi ně třeba schválení vyšší rodičovské či úprava nastavení superdávky ve Sněmovně.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) považuje za hlavní úspěchy přípravu novely stavebního zákona a nalezení peněz na vznik dostupného bydlení.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil mimo jiné posílení kompetencí praktických lékařů a kroky ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění.
Ministerstvo školství pracuje na novém vysokoškolském zákoně či revizi inkluze.
Ministerstvo dopravy podle Ivana Bednárika (za SPD) zajistilo pro tento rok rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 169,3 miliardy korun, díky čemuž mohou pokračovat důležité dopravní stavby.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) pokládá za splněné například zřízení potravinového ombudsmana, zmínil také předložení legislativního textu k ochraně zvířat.
Opozice je kritičtější
Opoziční strany hodnotí první půlrok vlády kriticky, liší se ale v důrazu na jednotlivá témata. ODS kritizuje zejména snahu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, uvolnění rozpočtové odpovědnosti či některé legislativní návrhy.
STAN vládě vyčítá útoky na demokratické instituce, bezpečnostní politiku a atmosféru strachu ve společnosti. Piráti kritizují především kroky vlády v bydlení, ve státní správě a v podpoře rodin.
Podle lidovců vláda neřeší problémy lidí, ale soustředí se na ochranu zájmů premiéra. Babiš je podle nich navíc slabý ve vztahu ke koaličním partnerům. TOP 09 kritizuje, že občané místo splněných slibů dostávají od vlády jen marketingové představení. Kabinet podle strany zatím jen rozbíjí státní správu, útočí na média veřejné služby a centralizuje moc.
Třetí Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel loni v polovině prosince. Programové prohlášení schválila koalice ANO, SPD a Motoristů 5. ledna, priority společného vládnutí však měly strany sepsané už koncem loňského října.
Mezi hlavní strategické priority řadí programové prohlášení levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému a posílení obranyschopnosti státu a bezpečnosti občanů.
„Plán B“ zachránil Čechy před Trumpovým hněvem. Analytik hodnotí summit NATO
"Stop tyranii." Orbánovi přívrženci v Budapešti protestovali proti odvolávání prezidenta
Několik tisíc lidí dnes před sídlem hlavy státu v maďarském hlavním městě demonstrovalo proti snaze nové maďarské vlády odvolat prezidenta Tamáse Sulyoka. K protestu vyzval bývalý autokratický premiér Viktor Orbán, uvedla agentura AP. Sulyoka slíbila nová středopravicová vláda odvolat z funkce ústavním dodatkem.
ŽIVĚ Francie - Maroko 0:0. První tutovka pro favorita, Maročany spasil gólman Bono
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Marokem.
Hrozný šrumec, kolem mě mlha, popisovala závěr Muchová. Nechápe, jak se z něj dostala
Za výjimečný okamžik označila tenistka Karolína Muchová premiérový postup do finále Wimbledonu. Po odvráceném mečbolu, při němž si sama oddychla, vyřadila na londýnské trávě Američanku Coco Gauffovou. Porazila ji 6:2, 1:6, 7:6.
Českem prošlo slabé zemětřesení. Epicentrum bylo mezi Plzní a Příbramí
Seismické stanice v Česku dnes zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se nepotvrdila. Záchvěv byl mnohem menší. Evropsko-středozemní seismologické centrum později informaci o síle zemětřesení upřesnilo na magnitudo 1,8.
"Prostě výjimečná stavba." Zlínská budova, kterou zachvátil požár, je nenahraditelná, říká odbornice
Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, uvádí historička umění ze Zlínského architektonického manuálu Lucie Šmardová.