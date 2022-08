Kvůli drahé elektřině je Fiala pod tlakem i uvnitř ODS. Nic v tom nehledejte, tvrdí

Přestože ceny energií dosahují rekordních výšek a na vládu Petra Fialy míří ostrá kritika, premiér a šéf ODS odmítá, že by jeho kabinet něco zanedbal. Stejně tak odmítá, že by zeslábla jeho pozice v ODS poté, co vystoupili s ostrými varováními právě kvůli vysokým cenám vlivní členové ODS Pavel Blažek a Martin Kuba. "Nehledejte v tom víc, než v tom je," říká Fiala.

Navenek vypadá vláda v pohodě, pohled do zákulisí ale ukazuje, že kvůli extrémnímu zdražování energií prožívá krátce před volbami horké chvíle. V pondělí se premiér a předseda ODS Petr Fiala na pražské Kampě usmíval a ochotně fotil se svými příznivci, stejně jako šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Předseda lidovců Marian Jurečka zvedal palec na znamení úspěchu. Jakmile se novináři začali ptát, jak chce vláda řešit enormní ceny energií, úsměvy zmizely.

Elektřina zdražuje obrovskou rychlostí. Přestože v posledních dnech její evropské ceny mírně klesly, jsou v srpnu mnohonásobně vyšší než ve stejném období loňského roku. Na pražské burze stoupla cena elektřiny oproti loňsku na desetinásobek. V základním zatížení a s dodávkou na následující rok přesáhla v pondělí 1000 eur, tedy zhruba 24 600 korun, za megawatthodinu. Čím dál více se ukazuje, jak velký problém Evropu letos v zimě čeká.

"Máme plán, nikdo nás nemusí k ničemu vyzývat," odpovídal Fiala na dotazy, zda vláda nezaspala a dělá pro firmy a domácnosti dost. K výraznější reakci přitom vybízejí i koaliční politici - ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jihočeský hejtman Martin Kuba, oba z ODS. Komunální a senátní volby čekají politiky o posledním víkendu v září.

"Společenská situace a atmosféra je pravděpodobně nejdramatičtější od roku 1989. Pokud se nevyřeší krize v energetice, je ohrožen politický systém této země," varoval Blažek v Poslanecké sněmovně s tím, že vláda musí konat. S proslovem vystoupil v pátek 26. srpna poté, co opoziční poslanci obvinili vládu, že nevnímá napjatou realitu. Upozornil, že by mohlo dojít nejen k pádu kabinetu, ale i k širším společenským změnám, které nazval revolucí. V Česku i jinde v Evropě.

Jeho varování podpořili krajští hejtmani. "Asociace krajů České republiky vyzývá vládu, aby urychleně řešila energetickou krizi. Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu," napsali v prohlášení. Kuba je předsedou asociace.

"Nervozita ve společnosti nepochybně je, nejenom v české," připustil Fiala, že vystoupením svých stranických kolegů není překvapený ani zaskočený. "Jsem v kontaktu s premiéry dalších zemí, nervozita je po celé Evropě. Vedle nás probíhá válečný konflikt, ceny elektřiny dosahují nepředstavitelných rozměrů. My na tom pracujeme," sdělil premiér na dotaz Aktuálně.cz v pondělí po zahájení horké kampaně koalice Spolu do komunálních a senátních voleb.

Růst cen energií má více důvodů. Kromě ruské invaze na Ukrajinu, která začala koncem února, a omezování dodávek plynu z Ruska je to podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) také například špatná situace s jadernými elektrárnami ve Francii.

Kritici tvrdí, že kabinet zaspal a už dávno měl přijít s účinným řešením. "Je to elitářská vláda. Vůbec nechápe situaci lidí a firem. Likviduje průmysl v přímém přenosu," prohlásil bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO, který je nyní místopředsedou sněmovny.

Přidávají se i profesní organizace. "Nečinnost ministrů vyvolává mezi podnikateli paniku," uvedla například Asociace hotelů a restaurací. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR bojují mnohé firmy o přežití. Obě asociace uvádějí, že na vážný stav upozorňovaly už před několika měsíci. Podobně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR, zástupci zemědělců a dalších.

Fiala ale kritiku odmítá. V neděli se sešel s brněnskými podnikateli a společně s primátorkou města Markétou Vaňkovou z ODS s nimi o situaci mluvil. Řešení hledá na úrovni Evropské unie, které v současném půlroce Česko předsedá. "První krok se mi povedl, přesvědčit kolegy z evropských zemí, že máme hledat společné řešení. Ještě na jaře to bylo naprosto nepředstavitelné," uvedl premiér. Na nutnosti celoevropského postupu se shodl s německým kancléřem Olafem Scholzem při pondělním jednání v Praze.

Včera večer jsem několik hodin diskutovala s panem premiérem @P_Fiala a zástupci brněnských podnikatelů o nárůstu ceny energií a nutnosti její regulace. Ideální by bylo rychlé celoevropské řešení, ale pokud nebude možné, pak se musí najít na národní úrovni. pic.twitter.com/KLTdlz2CT1 — Markéta Vaňková (@VankovaBrno) August 29, 2022

O evropském řešení ale Fialův kabinet začal otevřeně mluvit teprve poté, co s kritikou vystoupili Blažek a Kuba. Do té doby členové vlády zmiňovali to, že se snaží lidem pomáhat úsporným tarifem a různými sociálními dávkami.

Na otázku Aktuálně.cz, jak pevná je Fialova pozice v ODS - pod palbou kritiky opozice i spolustraníků Blažka s Kubou -, odpovídá premiér oklikou. "Takové dohady jsem četl už před spoustou let, i s podobnými jmény, a všechno se ukázalo jako nesmysl," narazil na spekulace z let 2020 a 2021, zda jej v čele strany nenahradí právě Kuba.

"Vystoupení Asociace krajů a hejtmana Kuby jde stejným směrem, na jakém pracuje vláda. Jsem rád, že v tom máme od asociace podporu. A to, co vyjádřil ministr Blažek, je pozice vlády," reagoval Fiala klidným tónem. "Nehledejte v tom víc, než v tom je, nedivte se mému klidu, protože vím, jak to je, a vůbec se té situace neobávám," ujistil o své pozici v ODS.

Blažek se přesto v úterý večer sejde se šéfem odborů Josefem Středulou, přestože s ním dosud jednal premiér Fiala na zasedání tripartity. "Společenská atmosféra je opravdu napjatá a jsem rád, že si to někdo z vlády uvědomuje. Je nutné rychlé řešení," napsal Středula na Twitteru.

Zevnitř ODS zní podpora i kritika

Politici ODS na dotaz Aktuálně.cz ujišťují, že Fialovo postavení v čele strany zůstává silné a že vláda zdražování energií nepodcenila. Někteří to uvádějí mimo záznam, jiní mluví otevřeně. "Nikdo jsme nebyli překvapeni Blažkovým vystoupením ve sněmovně. V podobném duchu mluvíme na úrovni vlády. To, co řekl, si uvědomujeme, víme, že je situace vážná," prohlásil ministr dopravy a místopředseda strany Martin Kupka.

"To, že přicházíme s iniciativou na evropské úrovni, není východisko z nouze, je to řešení problému," uvedl k postoji vlády. "K lokální regulaci jsme připraveni, má ale řadu vážných rizik. V okamžiku, kdy ji spustíte, vytváříte podmínky pro to, aby se energie dostala mimo Česko," zmínil možné riziko postupu bez ohledu na ostatní země Evropské unie.

Za Fialou stojí i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Přiznává, že situace je čím dál vážnější, kroky kabinetu ale hájí. "Napětí roste, lidem přicházejí nové zálohy na elektřinu a další věci. Nemyslím ale, že bychom promeškali dobu, kdy je třeba zasáhnout. To hlavní přijde s topnou sezonou. V první fázi bylo nejdůležitější, že vláda zajistila dost plynu na zimu," uvedl Vystrčil, který v zářijových volbách na Vysočině za ODS opětovně kandiduje do Senátu.

"Další fáze je pomoc lidem a firmám, nesmíme dopustit, aby začaly krachovat. Uznávám, že mohla jít paralelně se zajištěním plynu, ale den má jen 24 hodin. Teď je potřeba všechny kroky urychlit a najít pokud možno celoevropské řešení," dodal senátor.

Podobně vystupují také předsedové dalších stran ve Fialově vládě tvořené ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráty a Starosty. "Nejefektivnější by byl celoevropský postup. Věřím, že se najde, protože problém mají téměř všechny státy unie. Hledáme ale řešení i na národní úrovni. Zastropování cen nebo jiná regulace je nutností," uvedl pirátský předseda Ivan Bartoš. "Slyším obavy lidí, chápu i určitou míru naštvanosti, ale žádné jednoduché a rychlé řešení neexistuje. Vláda dělá kroky, abychom to zvládli," dodal lidovecký šéf Marian Jurečka.

Hejtman Kuba je však opačného názoru, upozorňuje především na pomalý postup ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za STAN. "Zdálo se nám, že komunikace vázne a neexistují žádné návrhy řešení. Pan ministr trochu zaspal, hejtmani ze STAN neměli informace, že by něco řešil," uvedl v České televizi Kuba k tomu, proč Asociace krajů přišla s výzvou k urychlenému řešení krize.

Síkela sice kritiku odmítá, přiznává však, že ho vysoké ceny energií v posledních dnech překvapily. "Překvapeni ale byli i další politici v Evropě," dodal. Na pátek 9. září svolal mimořádné jednání evropské rady pro energetiku, která projedná návrh na stanovení maximální ceny plynu využívaného pro výrobu elektřiny.

Ministr také oznámil, že jednou z možností je oddělení cen plynu od cen elektřiny, což by mělo napomoci zlevnění elektřiny. Není ale jisté, že evropští politici kývnou na toto či jiné společné řešení. Jak by potom vláda řešila raketově rostoucí ceny doma, zatím nikdo neřekl. "Řešení najdeme," ujišťuje Fiala.

