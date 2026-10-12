Vláda definovala zájem dítěte, soudy mají zohledňovat jeho bezpečí i názor

Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v pondělí v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) na následné tiskové konferenci uvedl, že kdyby taková úprava existovala dříve, mohla předejít některým tragickým událostem.
Návrh zákona vyjasňuje i některé další pojmy a postupy z rodinného práva. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti.
„Soudy budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Vedle ekonomické stránky nově říkáme, že jedním z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte,“ zdůraznil Tejc s tím, že také názor dítěte by měl soud vnímat velmi podstatně.
Pojem „zájem dítěte“ se vyskytuje na mnoha místech českého právního řádu, doposud však neexistovala jeho jednotná definice nebo stanovení základních pilířů. Nové vymezení vychází z judikatury Ústavního soudu a z příslušného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte.
Zájem dítěte bude zahrnovat vedle jeho názoru zejména „ochranu rodinného prostředí, udržování vztahů a zachování totožnosti dítěte“ a „zajištění vývoje dítěte a jeho tělesných, citových, vzdělávacích, hmotných a jiných potřeb a bezpečí dítěte“.
Civilní soudci by také měli v nesporných řízeních nově získat možnost uspořádat takzvanou případovou konferenci s odborníky, kteří jim mohou pomoci při zvažování nejvhodnějšího způsobu řešení případu. Konference má být neformální a neveřejná a může se konat bez účastníků řízení.
Okruh přizvaných expertů bude záviset na konkrétních okolnostech případu. „Dnes orgány jako OSPOD, policie nebo adiktolog nemohou sdílet všechny informace se soudem. Mnohdy se stává, že všichni něco vědí, ale vlastně to neví ten, který o tom má rozhodnout,“ poznamenal ministr.
Ministerstvo spravedlnosti poslalo novelu k připomínkám už letos na jaře. „Připomínkové řízení bylo dlouhé, ale myslím si, že o to kvalitnější ta norma je a obstojí i v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Tejc. Potřeba změn podle něj vyplynula z debat se soudci po přijetí takzvané rozvodové novely, která je účinná od začátku letošního roku.
Schválený návrh rovněž výslovně počítá s tím, že rozhodování o péči a výživě dítěte se u soudu spojí do jediného řízení. Vyjasňuje také, že při souběhu více záležitostí ohledně péče o nezletilé se v rámci jediného odvolacího řízení vybírá jediný soudní poplatek 3000 Kč.
U rozvodu, na němž se manželé dohodli, nebude potřeba nařizovat soudní jednání. V případě manželů s nezletilými dětmi se nicméně v rámci spojeného rozvodového a opatrovnického řízení bude vždy konat jednání ohledně úpravy poměrů dítěte.
Návrh také do občanskoprávního soudního řízení doplňuje zvláštní ochranu pro oběti domácího násilí či stalkingu a pro zvlášť zranitelné oběti trestného činu - a to v případech, kdy se řízení účastní i pachatel. Oběti získají právo na doprovod důvěrníka a také na zabránění vzájemného kontaktu s pachatelem.
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