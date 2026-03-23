Vláda couvá ze slibu snížit firmám daně. Okamura poslal Babišovi jasný vzkaz

Hlavní předvolební tahák v podobě slibu nižší daně ze zisku pro firmy zřejmě vezme za své. Podobně jako plán zrušit nákup stíhaček F-35 anebo konec muniční iniciativy. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětlila, proč chce vláda daňový slib přehodnotit a jakou plánuje alternativu.
Zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent schválila vláda Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku. Poprvé firmy platily vyšší daň za rok 2024. Kabinet Andreje Babiše (ANO) ihned po svém nástupu slíbil, že sazbu vrátí na původní úroveň, na což lákalo hnutí ANO před volbami.
V programovém prohlášení Babišova vláda napsala, že firmám sníží daně ze zisku a zavede zrychlené odpisy, které ve finále mohou podnikům rovněž ulevit na daních.
„Ty argumenty jsou pádné, takže jsme se o tom začali bavit s panem premiérem a vnímáme oba, že to má nějakou relevanci, a abychom udělali obojí, to říkám otevřeně, to by bylo rozpočtové velmi náročné,“ řekla šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) České televizi.
„Mnohem pro ně vítanější změnou by byly zrychlené odpisy,“ řekla Schillerová na adresu tuzemských firem s tím, že i to by znamenalo zrychlení hospodářského růstu, od kterého si vláda slibuje vyšší příjmy do rozpočtu.
Podle ministerstva financí by snížením korporátní daně státní kasa přišla o 21,8 miliardy korun. Příjmy z daní ze zisku firem jsou po sociálních odvodech a dani z přidané hodnoty třetím nejvyšším zdrojem příjmů státního rozpočtu. Loni stát od firem získal 221 miliard korun.
I zrychlené odpisy mohou ve finále firmám daňově ulevit. Lze si totiž započítat do nákladů vyšší výdaje a tím snížit daňový základ.
„Nebudu říkat, že je dobře, že vláda nechce snižovat daně podle svého původního programu,“ řekl deníku Aktuálně.cz šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. „Čím nižší daň z příjmu právnických osob, tím vyšší motivace k investicím, čili má to investorský potenciál,“ dodal s tím, že na druhou stranu chápe, že je rozpočet napnutý. „Proto jsme upozorňovali, že si nedovedeme představit, že jsou schopni naplnit všechny své sliby,“ připomenul Rafaj.
Zrychlené odpisy jsou podle něj dobrou alternativou. Firmy by si mohly do nákladů dávat vyšší část z investic například do robotizace nebo automatizace. Detaily zatím nejsou jasné, podle dosavadních informací by to ale mohlo být až od roku 2028.
Vláda bude o zmíněných plánech teprve jednat, už teď je jasné, že ne všechny strany vládní koalice jsou pro. „Samozřejmě preferuji, aby se dodržovalo programové prohlášení vlády, kde máme jasně napsáno, že chceme snížit daň z příjmu právnických osob,“ trvá na svém předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.
Opozice mluví o vylhaných slibech Babišovy vlády. Případný ústupek ale například zástupci Pirátů nebo Starostů vítají s tím, že státní rozpočet si takovou změnu nemůže dovolit. Už dřív vyzývala vládu k tomu, aby daň nesnižovala, největší opoziční strana ODS.
Podobně přitom současný kabinet couvl i z dalších plánů. Například u slibu zrušit muniční iniciativu, což premiér Andrej Babiš zmiňoval před volbami několikrát. Začátkem roku přišel s tím, že se tak nestane, Česko ji bude jen koordinovat a nebude přispívat.
Odkládá se i slib snížení věku odchodu do důchodu, ten předchozí vláda zvýšila z 65 na 67 let. V 67 letech by se šlo do důchodu poprvé až v roce 2057. Babišova vláda chtěla věkový strop vrátit zpátky. V současné novele zákona o důchodovém pojištění ale tenhle slib není, ministr práce a sociálních věcí tvrdí, že na to dojde, i když později.
Andrej Babiš před volbami avizoval i zrušení nákupu stíhaček F-35, následně jeho vláda uvedla, že kontrakt zůstává s tím, že se kabinet pokusí vyjednat lepší podmínky.
