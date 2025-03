Vláda couvá. Fiala vyloučil přijetí vyhlášky o internetovém "šmírování"

Premiér Petr Fiala (ODS) vyloučil, že by za jeho vlády začala platit vyhláška, podle níž by poskytovatelé internetového připojení měli uchovávat adresy webových stránek, na které se lidé připojují. "Ne. Nic takového za mé vlády fakt realizováno nebude," uvedl v pátek na síti X.

Novelu vyhlášky ministerstev průmyslu a vnitra úřady minulý týden poslaly do připomínkového řízení, jenže narazila na kritiku kvůli možnému narušení soukromí. Na tu resort vnitra reagoval vyjádřením, že poskytovatelé informacemi disponují už nyní, díky vyhlášce ale bude garantováno, že budou údaje k dispozici ve chvíli, kdy o ně požádá policie.

Prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund upozornil, že operátoři nebyli o tomto záměru předem informováni a považují termín spuštění od 1. července za technicky nerealizovatelný.

"Otázku, zda jde o špiclování občanů a otevírání Pandořiny skříňky Velkého bratra, nechám na politicích. Očekávali jsme však, že se o takovém zásahu do soukromí povede seriózní debata. To, že se to mělo odehrát formou dodatku jednou větou v aktualizované vyhlášce, je nestandardní," uvedl Grund.

Návrh vyhlášky zkritizoval například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. "Za Piráty chci jasně říct, že tenhle státní dohled nad návštěvníky internetových stránek odmítáme. Nikdo nemá slídit v tom, na jaké weby koukáte," uvedl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale tvrdí, že žádné šmírování nepodporuje. "Pokud vyhláška obsahuje riziko narušení soukromí, tak přese mě rozhodně neprojde," prohlásil. Také premiér Fiala tvrdí, že "nic takového za jeho vlády realizováno nebude".

Žádný velký bratr nebude.

Včera se tu zvedla kritika vyhlášky, která má prý zavádět sledování toho, jaké weby lidé navštěvují.

Ministerstvo vnitra zdůraznilo, že změna má přispět k větší ochraně osobních údajů. Nově by bylo možné předávat pouze relevantní údaje, což by minimalizovalo zbytečné sdílení informací o jiných uživatelích. Policie by měla možnost údaje vyžádat pouze při vyšetřování závažných trestných činů.

Současně ministerstvo uvedlo, že operátoři už nyní uchovávají data o tom, odkud a kdy se lidé připojují na internet, a to jak u mobilních, tak pevných linek.

