Vláda chystá zákaz prodeje kratomu na internetu, prodej až od 21 let i vyšší DPH

Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu, oznámil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, zakázat by se měl prodej přes internet. Má se rovněž zavést spotřební daň a daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) by měly o polovinu vzrůst i licenční poplatky pro prodejce.
Změny upraví vládní novela. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doplnila, že podle plánu by norma měla začít platit od ledna příštího roku a stát by na daních z kratomu měl získat 1,2 miliardy korun ročně.
Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky s nižším rizikem. Od loňského listopadu je možné ho prodávat legálně za přísných podmínek dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný, není možná reklama. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.
Babiš řekl, že vláda od svého nástupu vede boj proti nebezpečným látkám a stát musí před kratomem chránit děti. Novelu s posunem věku pro nákup na 21 let, zpřísněním podmínek prodeje, zvýšením DPH a zavedením spotřební daně připraví ministerstva financí a zdravotnictví. Podle Schillerové návrh předloží příští týden k připomínkám, řízením má být zkrácené. Poté normu projedná kabinet. Podle plánu by změny měly platit od ledna 2027.
Spotřební daň by měla podle ministryně na gram či mililitr činit dvě koruny a při vyšší koncentraci v extraktu deset korun. „Běžný sáček s 50 gramy kratomu, který teď stojí zhruba 250 korun, bude stát po novém zdanění 400 korun,“ doplnila Schillerová. DPH by se podle ní měla zvýšit z 12 na 21 procent. Stát by tak mohl ročně na spotřební dani z kratomu získat 800 milionů korun a na DPH pak 400 milionů, celkem 1,2 miliardy korun.
Podle Vojtěcha by se měly zvýšit i licenční poplatky pro prodejce či výrobce kratomu a k nakládání s látkou o polovinu. Na rok za každou činnost teď činí 200 tisíc korun a za provozovnu pak 20 tisíc korun. V licencovaných obchodech by nesmělo být nově možné vyzvedávat zásilky od kurýrů či z e-shopů. Kratom se nebude smět prodávat spolu s potravinami. Licencované obchody by měly mít zakryté výlohy, aby do nich nebylo možné nahlížet, popsal ministr.
„Jako ministr zdravotnictví nemohou doporučit konzumaci kratomu… Pokud už tedy máme regulaci takto nastavenou, tak ji chceme zpřísnit, aby se kratom dostal jen k těm, kteří jím budou co nejméně poškozeni,“ řekl Vojtěch.
Některé změny obsahuje materiál s 18 doporučeními, který navrhla meziresortní skupina pro psychoaktivní látky. Vznikla koncem dubna a řídi ji ministerstvo vnitra. Jsou v ní zástupci resortů, policie, celní správy či potravinářské a obchodní inspekce. Protidrogovou politiku kabinet přesouvá z gesce Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Experti to kritizují.
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