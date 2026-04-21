Vláda chystá obří investice do dronů, jen letos na ně půjde 350 milionů korun

Ministerstvo obrany letos vynaloží na nákup bezpilotních systémů a dronů více než 350 milionů korun včetně DPH, sdělil mluvčí ministerstva Petr Pešek. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek při mezinárodním cvičení spojovacího vojska v Bechyni na Táborsku řekl, že česká armáda chce do roku 2028 pořídit tři tisíce dronů.
Podle ministerstva jde o plnění několika smluvních dokumentů, které zahrnují čtyři již uzavřené kupní smlouvy, jednu smlouvu ve fázi před podpisem a rámcovou dohodu s plněním v letech 2026 až 2028, která má být rovněž uzavřena. Právě na jejich základě má armáda do roku 2028 získat celkem tři tisíce bezpilotních systémů.
„V současné době realizujeme pět veřejných zakázek na pořízení 3000 dronů do armády České republiky,“ uvedl v pátek Zůna. Dodal, že podle výroční zprávy Severoatlantické aliance za rok 2025 patří Česká republika mezi země s nejvyšším tempem modernizace armády. Současná vláda byla jmenována v polovině loňského prosince.
Armáda má rozpočet na letošní rok 158 miliard korun, řekl ministr na otázku, zda bude 155 miliard na obranu letos stačit. Tři miliardy korun navíc jsou podle něj z nespotřebovaných výdajů za minulé roky.
Proti návrhu rozpočtu předchozí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) pro letošní rok se výdaje na obranu podle nynější opozice snížily o 21 miliard korun. Schválený rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 miliardy korun, což odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Nad dvě procenta HDP, což je závazek vůči NATO, se obranné výdaje mohou dostat při zahrnutí financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Ruská policie zadržela generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva a podrobila ho výslechu, napsal v úterý list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj v policii. O razii nakladatelství informuje také státní agentura TASS. Vyšetřování chce odhalit okruh podezřelých z šíření knih o sexuálních menšinách (LGBT) mezi nezletilci, což je v Rusku zločin.
Zástupci vládní koalice redakci Aktuálně.cz potvrdili, že volba členů Rady ČT se uskuteční podle plánu, tedy ve středu. A to navzdory nahrávce, s níž před pár dny přišel server Forum 24 a na které se dva členové kontrolního orgánu veřejnoprávní televize – konkrétně Pavel Matocha a Roman Bradáč – baví způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Opozice plánuje kvůli tomu volbu blokovat.
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Výstava Tančící dům: příběh ikonické budovy ve dvou podzemních podlažích pražského Tančícího domu ukazuje historii stavby i místa, na němž stojí. Lidé budou moci od 22. dubna do 18. října vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale třeba i dobový tisk s diskusí architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho. Autorem doprovodných textů je spisovatel Petr Stančík.