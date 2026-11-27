Českého slavíka mezi zpěváky získal Václav Noid Bárta. Obhájil tak své loňské překvapivé vítězství. Na druhou příčku hlasy fanoušků dostaly Vojtěcha Dyka, třetí skončil Marek Ztracený. Slavnostní udílení cen se v pátek koná v pražském Foru Karlín.
Šestačtyřicetiletý Václav Noid Bárta je vedle zpěvu známý také jako skladatel, producent, textař, herec, frontman metalové skupiny Dymytry a vlastník nahrávací společnosti Paranoid Studio.
V roce 2015 společně s Martou Jandovou zastupovali Českou republiku v mezinárodní písňové soutěži Eurovize s duetem Hope Never Dies.
Bárta mimo jiné před lety složil hudbu pro muzikál Němcová!, v němž i hrál stejně jako v muzikálu Carmen. Je také autorem hudby k celovečernímu filmu Kajínek, v němž se představil v jedné z rolí.
Nazkoušel i hlavní roli v muzikálu Robin Hood souběžně s Jidášem a Pilátem v Jesus Christ Superstar. Zahrál si rovněž v muzikálech The Addams Family nebo Bonnie & Clyde.
Fanoušci mohli v anketě Český slavík hlasovat do 15. listopadu v kategoriích zpěvák, zpěvačka, hudební skupina a hip hop & rap. Pořadatelé už na začátku listopadu sdělili, že do síně slávy ankety Český slavík letos vstoupí Jan a František Nedvědovi.
V minulém ročníku to byl zpěvák a skladatel Vladimír Mišík. Jako první se stal členem Síně slávy Českého slavíka v roce 2022 divadelník Jiří Suchý, rok poté zpěvák Václav Neckář a předloni Marta Kubišová.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.
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