Vítězní učitelé zvládli nejtěžší rok v kariéře. Jsou z Rychnova, Horažďovic a Brna

Letošní národní kolo soutěže Global Teacher Prize o nejinspirativnější učitele bylo specifické. Vítězové museli vyniknout v roce, kdy řadu měsíců potřebovali zaujmout žáky na dálku, přes obrazovku svého počítače. Museli také zvládat rychlé střídání prezenční a distanční výuky nebo problémy dětí jako: "Teď nemohu mluvit, protože mluví moje sestra" nebo "Táta si vzal notebook do práce".

Letos se v Česku konal čtvrtý ročník soutěže Global Teacher Prize Czech Republic , kterou organizuje obecně prospěšná společnost EDUin. Zvítězila v ní Barbora Heřmanová, která učí na prvním stupni v Základní škole Mozaika v Rychnově nad Kněžnou a působí zde také jako speciální pedagožka a mentorka. Druhé místo získal učitel biologie a chemie Petr Curko ze ZŠ Blatenská v Horažďovicích na Klatovsku a třetí příčku obsadila učitelka prvního stupně z brněnské Základní školy Labyrinth Pavlína Loňková.

Porota letos vybírala vítěze z jedenácti finalistů, kteří vzešli z 32 semifinalistů. Celkem se do soutěže přihlásilo kolem 130 pedagogů. Letos oceňovala nejen jejich práci ve třídě, ale také kvalitní a promyšlenou distanční výuku s důrazem na citlivý přístup k dětem a vnímavost k jejich individuálním možnostem.

Jak složitá byla jejich situace, demonstrovaly při vyhlašování cedule s bublinami, obsahující výroky žáků během distanční výuky: "Teď nemohu mluvit, protože mluví moje sestra" nebo "Táta si vzal notebook do práce", "Teď tu chvíli nebudu, musím jít se psem" nebo "Pane učiteli, někdo zvoní, asi přijela pošta".

Barbora Heřmanová porotce zaujala právě svým individuálním přístupem k žákům, zapojením rodičů do vzdělávání i svým uměním vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolurozhodování, komunikaci či sebeprezentaci. Ve třídě neznámkuje a nepíše testy. Místo toho v každém čtvrtletí absolvuje žák tzv. triádu, kdy za přítomnosti rodiče předloží paní učitelce důkazy toho, v čem pokročil v matematice, češtině a předmětu Náš svět, zároveň ale odprezentuje i to, v čem se ještě potřebuje zlepšit. "A já s rodičem sladíme noty tak, aby bylo výsledkem co nejlepší vzdělávání dítěte, což je náš společný zájem. My jsme dva dospěláci, kteří mu mají maximálně pomoci," líčí Heřmanová.

Petr Curko se během distanční výuky proslavil především svými výukovými videohodinami na YouTube, podle kterých učili kolegové napříč republikou. Cenný je i jeho badatelský způsob vyučování a propojování oborů.

Pavlína Loňková porotce zaujala mimořádným nasazením v práci s žáky i rodiči, v podpoře spolupráce mezi učiteli a svou bohatou mimoškolní činností.

Všichni letošní finalisté, ale i účastníci minulých ročníků se společně sejdou na začátku srpna na letní škole soutěže.

Ceny Global Teacher Prize CZ se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v ČR. Pedagogy, kteří se do soutěže přihlásí, hodnotí nezávislá odborná porota na základě předem daných kritérií. Patří mezi ně podpora žáků, inovativní výuka, podpora ostatních učitelů či seberozvoj.