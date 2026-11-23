Zástupci hnutí Občané pro Budějovice (HOPB)/STAN, ANO, Pirátů a uskupení Společně pro Budějovice v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Novým českobudějovickým primátorem by se na pondělním ustavujícím zastupitelstvu měl stát Tomáš Chovanec (HOPB).
Nová koalice má 26 zastupitelů ze 45. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby, které skončilo v opozici.
Statutárním náměstkem primátora se má stát Viktor Lavička (ANO). HOPB/STAN bude mít dva náměstky - Petra Vodrážku a Iva Moravce. Piráti nominovali za náměstkyni Pavlu Heydukovou a Společně pro Budějovice má zastupovat ve vedení města Ondřej Talíř.
Kromě toho bude mít město v plně placené funkci, tedy jako uvolněného radního, Erika Ferchenbauera (Piráti). České Budějovice jsou jedním ze dvou krajských měst, která po volbách ještě nemají primátora, nového primátora mají volit také zastupitelé Ústí nad Labem.
"Koalice se rodila zvenčí možná dlouze, ale pro nás od určitého momentu celkem snadno. Zjistili jsme, že mezi námi velké rozdíly v programech nejsou a měli jsme zhruba po dvou týdnech po volbách jasno," uvedl Chovanec.
V Českých Budějovicích vyhrálo podzimní volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili HOPB/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté skončilo uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady měla tato uskupení 23 hlasů.
Předloni na podzim koalici opustili Piráti a vedení města ztratilo v zastupitelstvu většinu. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, které vzniklo loni, původně byli tito politici zvoleni za ODS.
Chovanec uvedl, že nové vedení města nehodlá zásadně měnit rozjeté projekty. Dodal, že na prosincovém jednání zastupitelstva město asi schválí i rozpočet pro příští rok, který připravovalo končící vedení. "Případné změny bychom dělali až v průběhu roku," uvedl.
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