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Domácí

Vítejte v pekle. Meteorologové uvedli, kde v Česku přesáhne teplota 4O stupňů

Domácí,ČTK

Teploty v sobotu v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy přesáhnou 37 stupňů. V neděli bude 35 až 40 stupňů, zejména v dolním Polabí a Poohří mohou být teploty výjimečně i vyšší. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus.

Extrémně vysoké teploty v neděli
Extrémně vysoké teploty v neděliFoto: Český hydrometeorologický ústav
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Zároveň mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě, varoval dnes ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Už v pátek odpolední teploty na většině území překročí 34 stupňů Celsia. Od soboty bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí, teploty v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy teploty vystoupají nad 37 stupňů.

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"Vlna veder vyvrcholí pravděpodobně v neděli, kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40 stupňů Celsia, v západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší," uvedla Jana Hujslová z ČHMÚ.

Meteorologové varují, že extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Dají se očekávat problémy v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.

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Vlnu veder podle ČHMÚ ukončí v pondělí studená fronty, před kterou ale ještě bude na východě země až kolem 34 stupňů. V Jihomoravském kraji platí nadále výstraha před nebezpečím požárů. ČHMÚ předpokládá, že riziko vzniku požárů v následujících dnech poroste.

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