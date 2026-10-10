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Víte, co to je coul, píď nebo věrtel? Osvěžte své znalosti v kvízu

Michal Janko
Michal Janko
Michal Janko
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Oficiálně jsme se jich nadobro zbavili přechodem na soustavu SI. Ve skutečnosti tu s námi žijí až do dnešních dní, a to nejen v řeči. Staré měrné jednotky s poetickými názvy často skrývají pozoruhodné příběhy. Pojďte si některé z nich připomenout v kvízu.

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FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

„Snaží se uklidit svůj binec.“ Trump čelí ostré kritice po jeho dohodě s Putinem

Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Trump dohodu oznámil v pátek, během jednání v Miami o ukončení války na Ukrajině. Jednání v sobotu skončilo předčasně.

Russian President Vladimir Putin meets with U.S. special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with U.S. special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with U.S. special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow

ŽIVĚ Nový pokus ukončit válku na Ukrajině. Do Miami dorazili vyjednávači z Kyjeva

Do Miami v pátek přicestovala ukrajinská delegace, aby vedla rozhovory s americkými vyjednavači o tématech spjatých s ruskou agresí, napsala agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj obeznámený se záležitostí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že očekává i účast zástupců Francie, Británie, Německa, Evropské unie a NATO. Jednání mají podle informací pokračovat do soboty.

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