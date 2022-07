Najít viníka požáru bude obtížné, dopadnout ho lze i bez svědků, říká vyšetřovatel

Až hasiči zvládnou požár v Českém Švýcarsku, čeká je další nelehký úkol. Zjistit, jak vznikl, případně zda ho nezpůsobil člověk. Podle hasičského vyšetřovatele a mluvčího pražského požárního sboru Martina Kavky to bude komplikované, nikoliv ale nereálné. Přesto, že při takto rozsáhlém požáru bude velmi těžké hledat stopy. "Lidé jsou všímaví a vidí spoustu věcí," říká Kavka.

Hovoří se o tom, že za požár v Českém Švýcarsku může lidská nedbalost. Je podle vás ještě vůbec možné, aby nakonec byla zjištěna pravá příčina?

Určitě to možné je. Je potřeba počkat na závěrečnou likvidaci požáru a na to, až se do míst budou moct pořádně dostat vyšetřovatelé. O nedbalosti jako o možné příčině se hovoří teď po prvotním ohledání místa. Vyšetřovatel při něm bere v potaz například počasí. Ví, že nebyla bouřka, takže je jasné, že do stromu neudeřil blesk a že se muselo jednat o lidské zavinění, protože příroda za tím není.

Může mít už třeba také poznatky, že v místě požáru neprobíhaly ani žádné těžební nebo jiné práce, při kterých by mohlo dojít k technické závadě na stroji. To jsou takové první věci, ze kterých lze soudit, že to vypadá na lidské zavinění. Může se to ale ještě změnit, vyloučit nelze nic.

Ze statistik a zkušeností ale víme, že velmi významnou část požárů nejen v lesích, ale celkově v přírodním prostředí způsobuje člověk. A to buď úmyslně, nebo z nedbalosti.

A to, zda se jedná o úmysl, nebo nedbalost, budou vyšetřovat také hasiči?

Zdá se jedná o úmysl, či nedbalost, vyšetřuje policie spolu s hasiči. Úkolem hasičských vyšetřovatelů je zjistit příčinu vzniku požáru. Když se jim podaří vyloučit, že šlo o technickou závadu nebo přírodní příčinu, tak je jasné, že za to může člověk. A pokud není jasné, zda se jednalo o úmysl, nebo nedbalost, musí to zjistit policie a najít viníka.

Úkolem policie tedy například bude zjistit, zda se na místě nepohybovali svědci, kteří mohli něco vidět. A jsou různé metody, jak toto zjistit. Třeba se na místě najdou zbytky hořlavé látky, která uprostřed lesa nemá co dělat, což by poukázalo na úmyslně založený požár.

Čili určitě jsou případy, kdy se úmysl pachateli dokáže. V tomto případě se navíc jedná o turistickou oblast, pohybuje se tam mnoho lidí, policie by díky tomu mohla získat svědecké výpovědi. Pomoci může i speciálně vycvičený pes, který dokáže detekovat akcelerant hoření. Tedy laicky řečeno vyčuchat hořlavou látku, která se může nacházet na místě vzniku požáru. Což by pro vyšetřovatele bylo velmi důležité pro další vyšetřování.

Turistů jsou v Českém Švýcarsku tisíce. Je vůbec reálné, že se podaří zjistit, který z nich to případně udělal?

Ano, reálné to je, protože lidé jsou všímaví a vidí spoustu věcí. A policie se umí ptát a vyslýchat svědky. Bude to sice velmi obtížné, protože se jedná o obrovský prostor, ve kterém se lidé ztratí, ale dokážeme se společně s policií dopátrat konkrétní osoby i v případě požáru, kde nikdo nikoho neviděl. Míváme třeba jiné poznatky, o kterých nemohu veřejně mluvit, protože jsou součástí vyšetřování.

Jak často se v případě požáru lesů podaří dopadnout viníka?

Co se týče požáru v přírodním prostředí, tedy nejen v lesích, objasněnost případů není velká. Často lze jen velmi obtížně určit příčinu požáru, chybí svědectví, důkazy. Zvlášť při takto rozsáhlém požáru bude velmi obtížné hledat stopy, už jenom určit kriminalistické ohnisko bude těžké. V tomto případě to může být zóna velká třeba několik desítek až stovek metrů, což velmi komplikuje další vyšetřování.

Co je to kriminalistické ohnisko a proč je důležité ho najít?

Je to místo, kde vznikl požár, a pro vyšetřovatele je klíčové ho najít, aby mohl zjistit příčinu. Uvedu příklad: Když někdo nechá hořet svíčku na okně a chytne od ní záclona, tak je kriminalistické ohnisko místo, kde přišla do kontaktu svíčka se záclonou. Je to tedy plocha velká jen několik centimetrů. V případě lesního požáru to ale není tak malé místo. Pokud třeba někdo rozdělá oheň v lese, špatně ho uhasí a vznikne požár, pak je kriminalistické ohnisko ohniště, tedy plocha velká zhruba metr krát metr.

Ale pokud tak konkrétní místo hasiči nenajdou, rozšíří se kriminalistické ohnisko třeba na plochu sto krát sto metrů. Takže hasiči budou vědět, že na této vymezené ploše začalo hořet, ale nebudou vědět, kde přesně. Nebudou schopni to určit. A to je přitom při hledání příčiny požáru klíčové. Potřebujete mít ohnisko, abyste se mohli posunout dál.

Co lze z onoho ohniska vyčíst?

Kdyby například bylo místo vzniku požáru nalezeno u cesty, tak lze předpokládat, že někdo tu odhodil nedopalek. Pokud by to bylo místo, kde lidé často svačí, lze předpokládat, že oheň vznikl od vařiče nebo ohniště. Nebo pokud by ohnisko bylo nalezeno na odlehlém místě, kam turisté nechodí, zabývali bychom se třeba tím, zda tudy neprojel nějaký lesní stroj.

Čili je potřeba dostat ono kriminalistické ohnisko do co nejmenšího prostoru. V tomto případě to vzhledem k rozsahu zasažené plochy bude extrémně složité, nicméně je možné, že vyšetřovatelé již mají nějaká svědectví, mohou tam být kamery a podobně. Je určitě možné, že se jim místo vzniku požáru podaří najít.

Občas také slýchám termín požární ohnisko. V čem se liší od kriminalistického ohniska?

Požární ohnisko je místo, kde nejintenzivněji hořelo. Kriminalistické a požární ohnisko tedy vůbec nemusí být na stejném místě.

V jakém okamžiku lze začít vyšetřovat příčinu požáru?

Každý vyšetřovatel jede na místo požáru už ve chvíli, kdy je ohlášen. Je pro něj důležité, aby byl na místě požáru se zasahující jednotkou už od začátku. Potřebuje vidět, kde a jak od začátku hoří pro případ, že by se požár rozšířil. Snaží se zjistit, jak se mohl požár rozšířit a jestli tomu mohlo něco pomoci. Při takto velkém požáru, jako je v Českém Švýcarsku, je potřeba vytvořit celý vyšetřovací tým. Umím si představit, že se bude skládat z hasičských vyšetřovatelů, policistů, členů národního parku i třeba hasičů, kteří na místě zasahovali jako první.

Policie se zaměřuje hlavně na hledání pachatele, výslechy svědků. Následně předává informace hasičskému vyšetřovateli. Ten zpracuje odborné vyjádření, ve kterém zhodnotí rozšíření požáru, zásah jednotek, činnost hasičů, rozsah škod, místo vzniku požáru a příčinu požáru. Celý spis pak předá policii, která by ideálně měla ukázat na pachatele a vznést obvinění.

Vyšetřovatelé se tedy pohybují na místě požáru. Musí mít stejný výcvik jako hasiči?

Ano. vyšetřovatel umí stejné věci a má stejné vybavení jako hasič, může vstupovat do nebezpečného prostředí, pohybovat se v požářišti. Je to pro něj výhoda, že může být na místě s hasiči od samého počátku. To policisté nemohou, protože nemají vybavení, neumí se pohybovat v požáru. My v Praze máme výhodu, že se k požáru dostaneme velmi rychle a jedná se o menší plochy. Na tak obrovském prostoru v Českém Švýcarsku to bude výrazně složitější. Ale dnes už máme různé možnosti, které mohou pomoci, jako je třeba vyslání dronu, který ukáže, kde hoří nejintenzivněji.

Dokážete odhadnout, jak dlouho bude vyšetřování požáru trvat?

Záleží, kolik informací má již vyšetřovatel k dispozici, aby mohl sepsat zprávu, ve které zmiňuje i příčinu požáru. Třeba v případě velkých pražských požárů haly nebo hotelu trvalo zjištění příčiny několik měsíců. Je potřeba počkat na výsledek laboratoře, výpovědi svědků a podobně. Takže někdy to může trvat dlouho. Ale stává se samozřejmě i to, že získáte rychle průlomovou výpověď a příčina je tak jasná do týdne. Záleží tedy, jak se podaří postoupit dál.

Nakolik bude vyšetřování komplikovat členitý terén a bujná vegetace?

Určitě to bude komplikovat práci nejen při hašení, ale i při vyšetřování příčiny. Hasiči se musí pohybovat po skalním útesu, kde jsou popadané suché stromy, dřevo se tam nechává ležet a je to proto složité hasit. Klasický les, ve kterém jsou zdravé stromy, tráva, lesní porost, se hasí lépe.

Když se snažíte hasit koruny stromů z vrtulníku, jenže dole leží další silné popadané kmeny, a ještě to je v nepřístupném terénu, tak je to velmi složité. Je tam také mnoho skrytých ohnisek požáru. Proto si myslím, že dohašovací práce budou trvat ještě dlouho.

Tím pádem to je složité i pro vyšetřovatele - v nepřístupném terénu se bude těžko hledat místo vzniku požáru. Mohly by s tím pomoci právě i drony. Díky nim a vrtulníkům máme zmapované území, kde začalo hořet, a máme i časovou osu požáru.

Takže vyšetřovatel ví, do jakých míst by se měl zajít podívat, až to bude možné, ví, jakým směrem se má vyšetřování ubírat. Je potřeba zjistit i rozsah škod, proto se tam určitě půjdou podívat i zástupci národního parku.

