Víme, kdo vyrábí Fialu-influencera, který rozplakal Babiše. Jedno jméno zůstává tajné

Bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala nepochybně zůstává nadále politikem, ale zároveň je zřejmé, že stále více se stává i "influencerem", který oslovuje stále větší skupinu uživatelů sociálních sítí krátkými videi. Aktuálně.cz proto zajímalo, kdo jsou lidé, se kterými na tomto pracuje, a jak jejich práce vypadá.
Pokud si ještě donedávna někdo nevšiml toho, že se Petr Fiala snaží výrazně pozměnit svůj obraz mezi voliči, jeho zatím poslední video už minulo málokoho. Klip, na kterém si premiér Andrej Babiš díky využití umělé inteligence prohlíží album s fotografiemi svého přítele, končícího maďarského premiéra Viktora Orbána, sdílelo z Fialova účtu velké množství lidí, z nichž mnozí video oceňovali.
Kdo znal Fialu z doby jeho vedení vlády a ODS, kdy vystupoval spíše s vážnými až nudnými příspěvky, ten by mohl zapochybovat, zda je to ten samý člověk. Aktuálně.cz se proto na něho obrátilo mimo jiné s dotazem, co je za tím, že se takto proměnil, a také, kdo mu s tímto pomáhá.
Z jeho slov vyplývá, že si po odchodu z nejvyšších postů může dovolit přece jen více než v minulosti. „Rozlišuji mezi tím, co jsem si mohl dovolit jako premiér a co mohu dělat jako nezávislý intelektuál a řadový poslanec. Možná je to už přežité, ale pořád si myslím, že člověk má mít respekt k úřadu, který dočasně zastává, a má mít odpovědnost a úctu k těm, které respektuje,“ uvedl Fiala v narážce na „úřad“ předsedy vlády.
Zároveň ale namítá, že už v té době točil videa a snažil se hodně komunikovat s lidmi. „Stačí se podívat na minulý rok, kdy jsem objel doslova celou zemi. Ale asi je nyní vidět to, že jsem svým způsobem svobodnější a mohu reagovat bezprostředněji. Politika se navíc posunula, moderní technologie běží strašně rychle dopředu,“ říká.
Hlavní roli v jeho malém týmu hraje František Cerha, jeho dlouholetý nejbližší spolupracovník. Fiala v něm má oddaného parťáka, který s ním zůstal i po prohraných volbách a získal ke spolupráci na sociálních sítích mladé lidi.
„Sociální sítě řeším s ním a dvěma mladými kreativními kolegy. Vznikají po naší vzájemné dohodě. Kvalitní video dnes lze udělat za pár minut,“ potvrdil Fiala. Ne vše ale přes něj přejde k publikování. „Někdy jsou jejich nápady trochu za hranicí toho, co snesu, musím je proto mírně korigovat. Ale podle reakcí si myslím, že ohlas je především pozitivní. Za to jsem samozřejmě rád,“ podotkl expremiér.
Video s Orbánem bylo částečně připraveno před volbami
Z čísel sledovanosti jeho profilů i reakcí na jednotlivé příspěvky je zřejmé, že se mu skutečně daří navyšovat počty sledovatelů, což je možná paradox, jestliže zažívá „ústup ze slávy,“ tedy z pohledu toho, že už nezastává nejvýznamnější politické posty.
A mimochodem, například v říjnu předloňského roku Aktuálně.cz popisovalo, jak Fiala se svým týmem v době vedení vlády zvažuje, jestli jít vůbec na TikTok a jak moc působit na dalších sítích.
Takové zvažování je dávno pryč, své sledovatele si našel i na zmiňovaném TikToku, kde jeho účet média nesledují tolik jako jeho profily na síti X, Facebook a Instagram. Navíc video s Orbánem nebylo nějakým náhodným výstřelkem, hodně lidí zaujaly i předcházející příspěvky, kdy Fiala pranýřoval s lehkým úsměvem vysoké ceny pohonných hmot na „Babišově“ benzinové pumpě u Průhonic.
Nebo si udělal srandu třeba z toho, jak americkým astronautům „plula“ v kabině kosmické rakety Nutella - ta Nutella, za kterou v minulosti sklidil posměch a kritiku, když se zpožděním zjistil, jak ji v Německu prodávají za nižší cenu než v Česku a ještě ve větším balení.
Kdo ale Fialovi s videi kromě Cerhy pomáhá? Důvěryhodné zdroje Aktuálně.cz nejdříve zmiňovaly Jáchyma Vreciona, který se podílí na sociálních sítích ODS. A byl k vidění například před několika dny na výjezdním zasedání stínové vlády ODS na jihu Čech, kde politiky ODS natáčel. Samotný Vrecion se omluvil, že nechce říkat, za kterými konkrétně videi stojí. „Moc se omlouvám, ale nerad bych toto komentoval, za videi stojí tým lidí,“ sdělil.
„Legendární“ Nutellu poslal do vesmíru
Podle Františka Cerhy není součástí týmu Vrecion, ale student Prokop Holý. „Jde o studenta práv, který souhlasí s publikací jména,“ uvedl Cerha, který několikrát zdůrazňoval, že na videích se přímo podílí i Petr Fiala.
„Rozhodně to není tak, že za ním přijdeme, něco mu ukážeme a on se na tom nijak nepodílí. Někdy je video spontánním nápadem, což byl třeba případ videa z z pumpy u Průhonic, jindy příprava zabere více času a invence. Video s Viktorem Orbánem bylo naším společným dílem s tím, že část byla připravena dopředu, protože porážku Orbána vesměs avizovaly už předvolební průzkumy,“ prozradil Cerha.
Jméno druhého mladíka ale drží v tajnosti s odůvodněním, že si nepřeje být nikde zmiňován.
