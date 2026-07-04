Víme, kdo poletí s prezidentem do Ankary. V delegaci zůstalo jen pár jmen 

Po týdnech sporů mezi Hradem a vládou je několik dní před summitem NATO v Ankaře alespoň konečně jasné, kdo bude prezidenta Petra Pavla doprovázet. Zatímco ještě před několika dny se obě strany přely nejen o prezidentovu účast, ale i o počet lidí, které si může vzít s sebou, podle informací Aktuálně.cz už má Hrad zřejmě finální podobu svého týmu.
Ještě minulý týden nebylo jisté ani to, zda prezident Petr Pavel na summit Severoatlantické aliance vůbec odcestuje. Vláda jeho účast odmítala, Hrad se obrátil na Ústavní soud a ten kabinetu předběžným opatřením nařídil prezidentovu účast zajistit. Následovala další jednání o tom, kolik lidí může hlavu státu doprovodit a kdo bude součástí jeho týmu.
Podle informací Aktuálně.cz prezident nakonec do Ankary odletí jen se skromným doprovodem. Součástí jeho delegace bude zatím jeden nejmenovaný zástupce zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a dva zástupci odboru komunikace – a to Daniel Drake, který bude během summitu vystupovat jako prezidentův mluvčí, a jeden z hradních fotografů, buď Tomáš Fongus, nebo Zuzana Bönisch.
Naopak mezi členy delegace bude chybět hradní protokolář Tomáš Pernický. Přestože prezident požadoval, aby součástí jeho doprovodu byl i zástupce protokolu, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle informací Aktuálně.cz Pernického mezi členy delegace nakonec neakreditoval.
S prezidentem bude cestovat také jeden člen ochranky. Ta se přitom standardně nepovažuje za součást politické delegace, přesto s ní ministerstvo zahraničí takto počítá.
I to se stalo jedním z bodů sporu mezi Hradem a vládou. Původní návrh resortu totiž počítal se čtyřčlenným doprovodem, který měli tvořit právě tři členové ochranky a jediný pracovník prezidentské kanceláře.
Hrad takové řešení odmítal s tím, že ochranka se mezi delegaci nepočítá prezident potřebuje především lidi zajišťující zahraniční agendu, protokol a komunikaci. Jak Pavel popsal v rozhovoru pro Deník.cz, požadoval původně sedmičlenný doprovod složený právě ze zástupců těchto útvarů.
Uspěl jen částečně
Po dalších jednáních ministerstvo zahraničí svůj původní návrh upravilo. Prezident nakonec získal souhlas vlády s tím, aby jej doprovázeli právě tři pracovníci Hradu a jeden člen ochranné služby. Ve čtvrtek pak Hrad zároveň obdržel podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy i vládní mandát pro samotné jednání na summitu NATO.
„Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti Kanceláře prezidenta republiky, upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády,“ uvedl Šeliga.
Přetrvávají ale některé praktické komplikace. Společně s prezidentem do Ankary odcestuje také několik novinářů jako tiskový doprovod. Není však jasné, zda se dostanou přímo na jednání summitu NATO. Akreditace pro média totiž byly uzavřeny už v době, kdy ještě nebylo jisté, zda hlava státu do Ankary poletí.
Hrad se proto podle informací Aktuálně.cz ještě snaží vyjednat výjimku, která by vzhledem k mimořádným okolnostem umožnila českým novinářům přístup do areálu summitu.
Do areálu by se každopádně měla dostat druhá skupina českých novinářů, která bude cestovat s vládní delegací premiéra Andreje Babiše (ANO). Ta byla akreditována už dříve jako oficiální doprovod předsedy vlády.
Přestože se spor v posledních dnech částečně uklidnil, napětí se zřejmě přelije i na samotný summit. Babiš ještě ve čtvrtek ve sněmovně zopakoval, že vláda prezidenta na vrcholném setkání nechce. „Pan prezident si nedá říct, naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku. Skutečně ho tam nepotřebujeme,“ prohlásil.
V pátek už Hrad dal každopádně najevo, že přípravy na cestu jsou v závěrečné fázi. „Prezident republiky Petr Pavel se ve dnech 7. a 8. července 2026 zúčastní summitu NATO v tureckém hlavním městě Ankaře,“ uvedla KPR. Zároveň oznámila, že hlava státu odletí v úterý ráno z pražských Kbel. Ještě před odletem vystoupí v 8:30 na tiskovém brífinku. Po příletu by měla delegace rovnou zamířit do areálu summitu.
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