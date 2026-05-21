Víme, kde bude první velký protest kvůli sudetským Němcům. Policie popsala manévry

Program festivalu Meeting Brno, který trvá od čtvrtka do konce května, čítá celou řadu položek. Chystají se pietní akce, besedy, výstavy nebo tradiční Pouť smíření. A především sjezd sudetských Němců plánovaný na tento víkend. Dorazí i významní hosté – například předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo olympionik Dominik Hašek. A součástí toho všeho budou ovšem i velké protesty a policejní manévry.
Uctění památky obětí holokaustu. Pouť smíření z Pohořelic do Brna. Besedy, promítání filmů nebo bohoslužba porozumění. A také sjezd sudetských Němců. A pak protesty proti tomu všemu. Brno bude už od čtvrtka centrem událostí, na které se intenzivně připravují nejen účastníci festivalu Meeting Brno, ale také policie.
Několik akcí se totiž uskuteční ve veřejném prostoru, proto nelze vyloučit ani rozsáhlé policejní manévry. „V terénu budou pořádkoví cizinečtí i dopravní policisté a samozřejmě také kriminalisté. Svou nezastupitelnou roli hraje při podobných opatřeních i antikonfliktní tým. Pomůže nám také technika,“ řekl Aktuálně.cz ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.
První střet odpůrců sudetských Němců s pořadateli lze přitom očekávat již ve čtvrtek odpoledne, kdy je na programu festivalu uctění památky obětí holokaustu. Akce se má konat v těsném sousedství ulice Nové sady, na pátém nástupišti hlavního nádraží, odkud z Brna odjížděly transporty.
Dorazí i zástupci vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, kteří uctí památku obětí holokaustu spolu s Nickem Wintonem, synem sira Nicholase Wintona, který před nacisty zachránil 669 československých, převážně židovských dětí. Piety se mají zúčastnit také dvě z tzv. Wintonových dětí – sestry Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová.
A byť organizátoři protestů dělají se svými plány tajnosti, podle zjištění redakce Aktuálně.cz se právě tady uskuteční první velký protest. Samotná akce má sice začít až po páté hodině odpolední, protestující se zde ale začnou scházet už o hodinu dříve. Na místě bude také policie.
O den později, v pátek, se uskuteční další potenciálně riziková akce: od 14:00 se má na Moravském náměstí v centru Brna konat sousedské setkání u jednoho stolu. Půjde o něco podobného, co v minulosti pořádal kavárník Ondřej Kobza – například na Karlově mostě v Praze, když v létě roku 2020 skončila první vlna koronaviru. V Brně půjde nejspíš o komornější záležitost, i během ní lze ale čekat, že se ji pokusí narušit odpůrci.
To hlavní ovšem přijde až o víkendu. Dopoledne se otevřou brány výstaviště, kde se uskuteční hlavní program sjezdu sudetských Němců. A podle našich informací se právě tady připravují hlavní protesty – cílem odpůrců bude „ucpat“ všechny vchody na výstaviště tak, aby se dovnitř nikdo nedostal. Pikantní je, že se zde ve stejný den koná také Animefest, což je populární setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu.
Taktéž v sobotu se uskuteční tradiční Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která se skoro jistě bez nějaké formy protestů také neobejde. A stejně jako na výstavišti i tady se má podle našich informací pohybovat policie – včetně svých neuniformovaných členů. Účast přislíbili třeba Miloš Vystrčil, Zdeněk Papoušek, Miroslava Němcová, Martin Dvořák, Mikuláš Bek, Otakar Foltýn, Bohumil Kartous, Sarah Haváčová nebo David Prachař.
V neděli je pak na programu bohoslužba smíření – katolická mše sloužená opět na výstavišti v rámci setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. A v pondělí dopoledne je pak naplánováno uctění památky obětí let 1939–1945 v Kounicových kolejích, kde byli za nacistické okupace vězněni a vyslýcháni lidé z Brna i širšího regionu. Mnozí z nich se odsud nikdy nevrátili.
Toto místo je od té doby silným symbolem útlaku, násilí a zmařených životů. „Utrpení na tomto místě ale pokračovalo i po válce až do srpna 1945, jen v jiném kontextu. Památku obětí uctíme za účasti našich hostů z Německa pietním aktem, kterým společně symbolicky uzavřeme sobotní Pouť smíření. Program bude v češtině a němčině, konsekutivní tlumočení je zajištěno,“ avizují organizátoři. Na místo má podle našich informací dorazit také primátorka Brna Markéta Vaňková.
