Víme, jaké pořady padnou za oběť stávce. Pocítí ji diváci téměř všech kanálů České televize

Úterní stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu bude trvat čtyřiadvacet hodin. A pokud jde o ČT, podle zjištění redakce Aktuálně.cz se dotkne všech kanálů, na kterých mohou diváci v průběhu dne sledovat živé vysílání, případně živé vstupy. Logicky tak stávku nejvíc pocítí diváci ČT24.
„Stávka se dotkne všech pořadů, které se vysílají naživo.“ Tak by se dalo stručně popsat úterní vysílání České televize během stávky, do které vstoupí její zaměstnanci. Stávkovat se po celý den bude také v Českém rozhlase.
Zaměstnanci obou médií vyjdou také do ulic. „V úterý 3. 11. v České televizi a Českém rozhlase stávkujeme. A podpořit nás můžete osobně i vy!“ lákají organizátoři demonstrace, která začne v 16:36 ve spodní části Václavského náměstí.
„Přijďte na Václavské náměstí a společně ukažme, že nám záleží na nezávislosti veřejnoprávních médií a že je nás hodně. Papírové čepice s sebou.“
Podle informací redakce se stávky v ČT a ČRo zúčastní podstatně více lidí než výstražné stávky, která se v obou veřejnoprávních médiích uskutečnila v červnu. „Kolik lidí bude stávkovat, zatím neuvádíme, ale považuju to za úspěch,“ uvedl jeden z mnoha našich zdrojů zevnitř ČT.
„Už teď je jasné, že se do stávky v obou institucích zapojí víc lidí než v červnu. Víme i o klíčových odděleních, která budou stávkovat kompletně. Zapojí se jasná většina pracovníků a pracovnic médií veřejné služby,“ doplnily pro Aktuálně.cz členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČRo Lucie Pávová a Pavla Kubálková – členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČT.
„V Českém rozhlase začíná a končí stávka půlnocí,“ pokračuje Pávová. „Na Radiožurnálu, který vysílá nepřetržitě, tak bude stávka poznat už od půlnočních zpráv.“
Míra redukce programu podle jejích slov ale záleží na rozhodnutí vedení Českého rozhlasu. „Naše stávka není okupační, vysílání je proto plně v režii managementu,“ vysvětluje.
Rozhoduje vedení
Totéž platí také o podobě stávky v České televizi. „Stejně jako v rozhlase i v televizi bude stávka znatelná nepřetržitě 24 hodin. I v ČT platí, že o podobě vysílání rozhoduje vedení – tedy i o tom, jakých programů a pořadů se neúčast zaměstnanců dotkne a jak se to v nich projeví,“ říká Kubálková.
A na otázku, zda stávku poznají posluchači v případě ČRo a diváci ČT všech rozhlasových a televizních kanálů, reagují organizátoři stávky takto: „Opět to záleží na rozhodnutí vedení. V úvahu ale připadá i spojování rozhlasových stanic.“
„V ČT se nějakým způsobem stávka projeví na všech programech. O podobě vysílání má rozhodující slovo vedení ČT. Musí se vypořádat s počtem stávkujících zaměstnanců a zaměstnankyň.“
Zkrácené zpravodajství
Podle zjištění redakce Aktuálně.cz zevnitř České televize ale platí to, co jsme uvedli v úvodu. Každý pořad, který je vysílán živě, bude stávkou poznamenán. Některé budou nahrazeny starším, a tedy archivním dílem, jiné budou odvysílány s kratší stopáží, další budou nějakým způsobem okleštěné.
Třeba pravidelné zprávy na ČT24 se nebudou vysílat každých třicet minut, ale pouze jednou za hodinu a ve zkrácené verzi. Zároveň se počítá s tím, že ČT vyšle do terénu – pokud vůbec – jen minimum svých štábů.
„Pokud někde nenastane nějaká kalamita nebo tragédie, naše štáby nevyjedou. Zprávy budou tedy pouze čtené a takříkajíc bez obrázků,“ uvedl jeden z našich zdrojů.
Zrovna tak v danou chvíli platí, že diváci ČT24 uvidí během celého dne mnohem víc archivních záběrů. Stávka se dotkne ale i jiných kanálů – de facto všech kromě dětského.
Uvalené embargo
Celkově platí, že v čase, kdy tento text vznikal, bylo na veškeré konkrétní informace týkající se úterního vysílání uvaleno přísné embargo. ČT vše oznámí nejspíš v pondělí skrze tiskové prohlášení. Z toho, co se nám ale podařilo zjistit, lze logicky odvodit například to, že se nebude naživo vysílat Studio 6 na ČT1 a ČT24.
Totéž platí o pořadu Dobré ráno, který se vysílá na ČT2. Z archivu se bude vysílat také pořad Sama doma, který se vysílá po poledni na ČT1.
Vysílat se nebudou třeba také Zprávy ve znakové řeči, které se pravidelně vysílají v 19:50 na ČT2, nějakým způsobem nakonec stávka poznamená také podobu večerních Událostí, které se vysílají nejen na ČT24, ale i na ČT1, Interview ČT24 nebo Událostí komentářů.
A co když vláda Andreje Babiše neustoupí ze svého plánu, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků a s financování obou médií ze státního rozpočtu? „Další stávky v takovém případě nemůžeme vyloučit,“ reagují Lucie Pávová, členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČRo a Pavla Kubálková, členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČT.
Rozhodčí by měli být profesionálové, zuřil Priske. Letenští z Ďolíčku vezou frustraci
Fotbalista Sparty Loic Mbe Soh je zklamaný, že Letenští bezbrankovou remízou na hřišti Bohemians 1905 promarnili možnost vrátit se na druhou příčku neúplné ligové tabulky. Jeho trenér Brian Priske zase žádal víc času od rozhodčích v nastaveném čase.
Monstrum, které neděsí. Filmový Fantom opery je vášnivý jen v tanečních scénách
Neopětovaná láska, šílenství a pomsta – to jsou klíčové motivy románu Fantom opery, v němž se prolínají vypjaté operní emoce s gotickou romantikou. Jeho francouzská filmová adaptace, která se od čtvrtka promítá v kinech, je ale ve snaze přiblížit klasické dílo mladému publiku buď opomíjí, nebo zcela převrací.
Už zase řádí „čínská hrozba“. Armáda před ní varuje, prezident ji vítá a konkurence se bojí
Evropa nástup čínských automobilek podcenila, ty tak navyšují tržní podíl a skupují nevyužité továrny. Ve Spojených státech byla minulá administrativa Joe Bidena důslednější a čínské automobilky mají na tamním trhu zakázáno prodávat. Zatím. Současný prezident Donald Trump se totiž na jednu stranu bojí vojenské špionáže, na stranu druhou by se ale nejspíše nebránil čínským penězům.
Mikrospánek očí neexistuje. Kdy jde jen o únavu a kdy vypíná mozek?
Pálení očí, rozmazané vidění nebo pocit těžkých víček. Příznaky, které se mohou objevit po dlouhém dni u počítače, si lidé někdy spojují s takzvaným mikrospánkem očí. Ve skutečnosti jde ale o dva odlišné problémy. Zatímco únava zraku souvisí především s dlouhodobou zrakovou zátěží, skutečný mikrospánek je krátký, mimovolní výpadek bdělosti, který může být nebezpečný zejména při řízení.