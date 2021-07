Vím, že budím emoce a odpor. Ale své si vždycky prosadím, tvrdí Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v rozhovoru pro Aktuálně.cz trvá na tom, že úterní kontrola inspekce práce a policie v soukromé firmě na Teplicku byla v pořádku. Nevidí zároveň žádný problém v tom, jak tuto kontrolu prezentovala ona a zaměstnanec ministerstva Matěj Stropnický, který s ní do voleb vede pražskou kandidátku ČSSD. "Nešlo o předvolební akci," tvrdí Maláčová.

Účast vás a pana Stropnického na kontrole soukromé firmy vyvolala nebývale ostrou kritiku a emoce. Nebylo skutečně zvláštní, jakým způsobem vše proběhlo a jak jste akci prezentovali? Neudělala byste něco jinak?

Ne. A musím říci, že od zveřejnění celé kontroly mám stovky, možná tisíce podnětů od lidí, kteří mi píší SMS zprávy a maily a vzkazují: "Běžte do této firmy. Běžte to zkontrolovat." Z toho je jasné, že jsme se trefili do vosího hnízda, a ukazuje se, že porušování zákoníku práce a neférové pracovní podmínky, někdy až otrokářské poměry, jsou obrovským tématem v České republice. Přála bych si, aby to novináři řešili.

Myslím, že tématu agenturních zaměstnanců, které jste kontrolovali i nyní, se média poměrně věnují.

Ale nejde jen o agenturní zaměstnance. Je to nelegální zaměstnávání, nízké mzdy, neplacení přesčasů, nedávání diet řidičům… Proto je třeba dělat takové mimořádné akce typu Férová práce. V Česku se o tom bohužel nemluví, nikdo to neřeší a my se snažíme ukázat, že to chceme řešit.

Jestliže ale uděláte takovou akci před určitou firmou, nazvete ji Férová práce a počínáte si tak, jak bylo vidět, tak můžete vytvářet dojem, že ta firma provádí něco nekalého. Zjistili jste nějaké porušení zákona? Co když tato firma dělá všechno podle zákona?

Samozřejmě, to je možné. Ale my buď můžeme při kontrole reagovat na podnět jako inspekce práce, nebo na základě nějakého vzorku. Vytipuje se nějaký sektor v nějakých místech třeba podle velikosti firmy a do ní se náhodně jde na kontrolu. A pokud je všechno v pořádku, tak kontrola se ukončí a je bez jakýchkoliv následků. Poctivé firmy se nemají čeho bát.

Ale například pan Stropnický popsal celé dění tak, že firma z něho nevychází nijak dobře. Jak tedy kontrola dopadla?

K průběhu kontroly této firmy vám nebudu vůbec nic říkat, protože není ukončená a já bych mohla ohrozit výsledky kontroly. Ale znovu opakuji, že poctivé firmy se nemají čeho bát.

Ale byla tato firma nepoctivá? Proč jste si ji vybrali?

Odpověď na tuto otázku spadá skutečně do oblasti mlčenlivosti.

Neříkáte si ale, že minimálně prezentace celého zásahu nebyla správná?

Ne. Šlo o mimořádnou inspekci, která je podle zákona možná.

Proč s tak velkým množstvím inspektorů a policie?

Spojili jsme tři kontroly v jednu, proto byla celá akce tak rozsáhlá. Na nelegální práci chodí cizinecká policie, další kontroly se týkají bezpečnosti práce, protože u nás zemře na pracovní úrazy kolem sto lidí, což je hodně. A třetí kontrola se týká pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. To je to nejtěžší a taková kontrola trvá nejdéle, protože firmy umí takové problémy dobře skrývat. Svým způsobem je pro firmy lepší, když mají v jedné kontrole všechno najednou.

Bylo v pořádku, že se dal pan Stropnický do řeči s některými zaměstnankyněmi, což sám přiznal?

Víte, co mě překvapilo?

Co?

Že pan ředitel byl po celou dobu velmi přátelský, vzal mě na kávu, dokonce mi chtěl dát dárek, který jsem ignorovala.

Choval se k vám jako slušný hostitel.

Ale my jsme nechtěli nikoho zdržovat od práce. Inspekce práce nikoho nesmí od práce zdržovat.

Ale nedělal právě toto pan Stropnický?

Když jsme procházeli firmou, tak se lidé na mě usmívali, zdravili, a když jsme chtěli říct: "Dobrý den, jak se máte?" tak byl okamžitě průšvih. Pan Stropnický nechtěl nikoho zdržovat od práce. Bylo ale velmi zvláštní, že vedení firmy hned reagovalo tak, že na něj zavolá policii.

Proč jste si ho vlastně vybrala na ministerstvo, na volební kandidátku, na kontrolu?

On se tématu ochrany zaměstnanců věnuje dlouhodobě, rozumí tomuto tématu a já za ním stojím.

Ale není logické, že minimálně na část veřejnosti působila taková kontrola jako předvolební akce ČSSD? Nešlo vám především o to, získat pozornost voličů?

Určitě ne. Jsem ministryní práce a sociálních věcí tři roky a u každého mého zákona se ptáte, jestli to není předvolební tah. Proboha živého já bych nemohla udělat vůbec nic, abyste mi neřekl, že to je předvolební akce.

I když jste se jí účastnila vy jako jednička kandidátky ČSSD do voleb a pan Stropnický jako dvojka?

Volby jsou skoro každý rok a já dělám svou práci poctivě od úplného začátku. Vím, že budím spoustu emocí a spoustu odporu, ale své si vždycky nakonec prosadím. Jsem dostatečně uvážlivá na to, abych věděla, do čeho jdu. Bylo to správné, co jsme udělali. A způsob, kterým jsme to provedli, pevně doufám, vzbudí zájem o problematiku zaměstnanců. Budeme v kontrolách pokračovat. Je to problém stovek tisíc lidí a mě strašně štve, že to politici ani média neřeší. Bohužel o tom čerpáte informace jen z Twitteru.

Sleduji vše i mimo Twitter, co se kolem toho děje a píše.

Čerpáte informace z Twitteru, který ale není reprezentativní vzorek veřejného mínění. Jsou na něm zejména bohatí lidé, kteří nemají problémy a můžou v pracovní době chodit na sociální sítě a trošku se flákat.

To si myslíte?

Ano. Já řeším problémy lidí, kteří musí tvrdě pracovat a mají maximálně přestávku na to, aby se rychle najedli a zašli na záchod. Věřte mi, že způsob, jakým jsou mnozí lidé zaměstnaní, je obrovský problém.

Takže budou další vaše fotky, jak se chystáte na nějakou firmu?

Možná bude jiná fotka. Chci, abychom po covidu řešili tento problém. Jen připomínám, že firmám nikdo během covidu nepomáhal tolik jako já. Uznáváte to?

Já se jen ptám.

Nikdo nepomohl firmám jako ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením. Teď je ale třeba dbát na práva zaměstnanců.

Z poctivých firem mi telefonují, zachránila jsem je

Vás ani trochu neznejistily reakce na váš postup?

Já to beru skutečně jako potvrzení toho, že jsme ťali do něčeho závažného. Mám pocit, že se v posledních měsících postavení zaměstnanců zhoršilo, máme mnohem více podnětů a je moje povinnost chránit zaměstnance.

Neotřáslo vaším přesvědčením ani to, že senátoři přijali usnesení, ve kterém žádají vládu, aby k vašemu postupu zaujala stanovisko?

Já prostě dělám, co mám, a budu v tom pokračovat. Pokud jde o vládu, já se těším na diskusi, protože bych si přála, abychom se začali konečně bavit o tom, jak zajistit, aby se zákony v České republice dodržovaly. My jsme jako sociální demokraté před několika týdny navrhli omezení agentur, my jsme se snažili prosadit evidenci dohod o pracovní činnosti nebo provedení práce, ale o jeden hlas nám to kvůli hnutí ANO neprošlo.

Před rokem jsme prosadili nejúčinnější nástroj proti zneužívání zaměstnanců, který roky funguje na Slovensku, což je elektronické hlášení pracovního poměru správě sociálního zabezpečení. To je nejlepší nástroj proti zneužívání zaměstnanců. Prošlo to. Ale jak si toho všimli daňoví poradci, tak udělali totální tóčo a sněmovna mi to vrátila zpět.

Vraťme se ještě k vaší akci proti firmám. Nemáte pocit, že vytváříte atmosféru, která je vůči nim nepřátelská?

Mně naopak spousta poctivých firem psala, že k nim můžu přijet, protože jsme jim pomohli během covidu s programem antivir a tak jsme je zachránili před krachem. A do jedné z takových firem se už chystám. Vždycky jsem chodila do fabrik.

Musela jste osobně například do zmiňované firmy v Krupce na Teplicku?

Já jsem tam byla proto, že jsem šla na kontrolu samotných inspektorů.

Opravdu?

Ano.

A určitě je pochválíte.

Fungují výborně.

Mimochodem, myslíte, že vám tyto kontroly přinesou voliče v bohaté Praze, kde kandidujete?

Ale v Praze nejsou jen bohatí lidé.

To určitě ne. Ale podobnými zásahy byste možná získala více voličů někde mimo Prahu. Nemyslíte?

Mýtus, že v Praze se mají všichni blaze, je naivní. A ještě jednou. Já dělám svou práci. A to, že všichni, zejména pravice, tak řvou, tak je pro mě jasný důkaz, že to dělám dobře. Na kolik ministrů práce a sociálních věcí si vzpomenete?

V prvním momentě si vzpomenu na prvního ministra práce a sociálních věcí po pádu komunismu Petra Millera. Vy jste přesvědčená, že patříte k nejvýraznějším ministrům svého resortu za poslední léta, ale co říkáte tomu, že podnikatelé nesou vaše kroky dost těžce? Třeba zvýšení minimální mzdy?

Myslíte, že je dobře, když je minimální mzda 15 200 korun a lidi se z ní nemůžou uživit? A když zvládnou vyšší minimální mzdu podnikatelé například na Slovensku, proč by to nezvládli naši? Jak je možné, že podnikají a nezvládnou lidem platit mzdy? Je spravedlivé, aby lidi, kteří makají, šli na úřad práce a my jsme jim potom dopláceli dávky?

Ale vnímáte někdy i tu druhou stranu, situaci těch, kteří dávají lidem práci?

Vnímám, ale platit mzdy, ze kterých se nedá vyžít, je neudržitelné. Proč by se měl stát zadlužovat kvůli podnikatelům, kteří neplatí mzdy, ze kterých se nedá vyžít? To není spravedlivé.

Andrej Babiš nám krade všechny zásluhy

Přemýšlíte někdy nad tím, proč se preference vaší sociální demokracie pohybují kolem pěti procent, přestože vy sama tvrdíte, jak bojujete za všechny zaměstnance?

Bojuji za všechny pracující.

A proč nemá vaše strana větší preference?

Čím si myslíte, že to je podle vás?

Důležitý je váš názor.

Myslím si, že nám zásluhy krade Andrej Babiš.

Krade je?

My něco prosadíme a on potom řekne, že to udělal on.

Například?

Úplně všechno. Od rodičovské přes minimální mzdu, přes navýšení platů ve veřejné sféře. Dokonce se teď chlubí, proboha živého, náhradním výživným. Přídavky na děti se chlubí. Podívejte se, jak o tom hlasovalo hnutí ANO.

A jak tomu chcete čelit?

Musíme koupit dvoje troje noviny, pár rozhlasových stanic, mít několik milionů na PR každý měsíc…

A když byste měla odpovědět vážněji?

Nikdo nemůže popřít, že jsme jako ČSSD odvedli ve vládě strašně velký kus práce. Sociální demokracie měnila zemi k lepšímu posledních 140 let a bude to dělat dalších 140 let. Zatímco až se Andreji Babišovi vybije mobil, tak ANO končí.

Vybije mobil?

Protože všechno řídí přes SMS zprávy. Nechci ale končit zmínkou o něm. Všechno zlé je pro něco dobré, vždycky se snažím vzít si z toho špatného ponaučení. A já nemám o budoucnost ČSSD strach.

Ani o tu budoucnost nejbližší? Co když se nedostanete do Poslanecké sněmovny?

Máme čisté svědomí, pracujeme pro lidi. A já věřím, že oni to nakonec ve volbách ocení.