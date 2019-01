Pražská vila Bertramka, kde pobýval i Mozart, se stala národní kulturní památkou

Pražská usedlost Bertramka, kterou navštěvoval i Wolfgang Amadeus Mozart, je nově národní kulturní památkou. "Vláda ČR na svém pondělním jednání schválila návrh a prohlásila Usedlost Bertramka v Praze za národní kulturní památku. Krásný dárek k 263. narozeninám W. A. Mozarta," napsal na svém Twitteru ministr kultury Antonín Staněk, který byl současně autorem návrhu.

Nový status podle Staňka pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, již dva roky je ale zavřená. Mozart se narodil 27. ledna 1756.

"Národní kulturní památka, pakliže žádá dotační peníze na ministerstvu kultury, tak je svým způsobem i bodově zvýhodněna. Má větší šanci na ty peníze dosáhnout, ale myslím si, že hlavním důvodem bylo i to, že bych chtěl dostat k jednacímu stolu jednotlivé skupiny, zejména majitele, což je Mozartova obec, Prahu, ministerstvo kultury, abychom vytvořili společný postup pro záchranu Bertramky," uvedl před jednáním vlády ministr.

"Mozartova obec se snaží ve svých možnostech, Bertramka ale potřebuje tyto peníze více soustředit, takže by to mohla být cesta jak rychleji a efektivněji Bertramku opravit," dodal ministr.

Probíhá rekonstrukce

Bertramka se v roce 2010 otevřela v režii Mozartovy obce veřejnosti, od roku 2016 je však zavřená kvůli rekonstrukci. Loni na podzim se opravovalo venkovní schodiště, fasáda už je ale opět opadaná. Ve vymrzlém objektu jsou sice instalované expozice, ale také zařízení po nájemníkovi, který v ní neúspěšně provozoval restauraci a učinil v ní i podle obce některé neadekvátní stavební zásahy. Mozartova obec si také stěžuje na malou návštěvnost objektu a malý zájem turistů.

Kulturní památkou je vila prohlášena po desetiletí. Staněk tento měsíc uvedl, že u něj Praha 5 po jeho nástupu do funkce urgovala vyřizování podnětu na prohlášení Bertramky za národní kulturní památku, který podala začátkem roku 2017. Pokud památka má nejvyšší možný status státní ochrany, dosáhne její majitel na více podpory z veřejných peněz, stát ale může naopak také více tlačit na majitele, aby se o památku řádně staral. V případě špatné péče také může udělit vyšší pokutu. Praha dříve uvažovala o tom, že by se o Bertramku mohla starat některá z jí zřizovaných institucí.

Stát získal předkupní právo

Prohlášení za národní kulturní památku (NKP) má podle ministra kultury výhodu "v případě jakýchkoli problémů", status národní kulturní památky totiž umožňuje předkupní právo státu.

NKP vyhlašuje vláda na návrh ministerstva kultury. Většinou se prohlašuje konvolut asi dvou desítek památek. Letos ho má vláda v plánu koncem roku, Bertramka se ale dostala na jednání vlády dříve.

NKP by se měl stát celý areál i se zahradou a hospodářskými budovami, v jejichž blízkosti dnes mají zřízena obydlí bezdomovci. Pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní podle dřívějšího sdělení ministra kultury Národní muzeum zapůjčit některé artefakty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými.