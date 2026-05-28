28. 5. Vilém
Viktorie sesadila Elišku, Jakub stále drží prvenství mezi chlapeckými jmény

ČTK

Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku, která skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají pro své děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.

Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.

Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.

Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo 25krát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s 19 prvenstvími. Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, 15 Tereza a 13 letos sesazená Eliška.

Nejčastější jména novorozenců:


2025 dívky

2025 chlapci

2024 dívky

2024 chlapci

1.

Viktorie

Jakub

Eliška

Jakub

2.

Eliška

Matyáš

Viktorie

Matyáš

3.

Sofie

Jan

Sofie

Jan

4.

Anna

Adam

Anna

Adam

5.

Natálie

Matěj

Natálie

Matěj

6.

Amálie

David

Amálie

David

7.

Ema

Vojtěch

Ema

Vojtěch

8.

Laura

Oliver

Tereza

Filip

9.

Julie

Dominik

Laura

Dominik

10.

Rozálie

Daniel

Adéla

Tomáš

Zdroj: ČSÚ

