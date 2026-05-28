Viktorie sesadila Elišku, Jakub stále drží prvenství mezi chlapeckými jmény

Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku, která skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají pro své děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom ve čtvrtek informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.
Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.
Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.
Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.
Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo 25krát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s 19 prvenstvími. Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, 15 Tereza a 13 letos sesazená Eliška.
Nejčastější jména novorozenců:
2025 dívky
2025 chlapci
2024 dívky
2024 chlapci
1.
Viktorie
Jakub
Eliška
Jakub
2.
Eliška
Matyáš
Viktorie
Matyáš
3.
Sofie
Jan
Sofie
Jan
4.
Anna
Adam
Anna
Adam
5.
Natálie
Matěj
Natálie
Matěj
6.
Amálie
David
Amálie
David
7.
Ema
Vojtěch
Ema
Vojtěch
8.
Laura
Oliver
Tereza
Filip
9.
Julie
Dominik
Laura
Dominik
10.
Rozálie
Daniel
Adéla
Tomáš
Zdroj: ČSÚ
