Víkend v Česku začal sněžením. Na horách mohou napadnout i desítky centimetrů

Do Česka se vrátila zima, na mnoha místech sněží, řidiči by podle silničářů měli být při jízdě velmi opatrní. V Libereckém kraji kvůli intenzivnímu sněžení od časného rána uzavřeli pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. V Krkonoších zatím napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, sněží i v Orlických horách nebo Jeseníkách.

Podle meteorologů může během víkendu v Jizerských horách a Krkonoších napadnout až 60 centimetrů sněhu, jinde v horských oblastech nasněží mezi deseti až 30 centimetry. Kvůli větru hrozí sněhové jazyky, v nižších polohách se může náledí či zmrazky. Silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov je pro nákladní auta nad 3,5 tuny uzavřená od 6:00. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci. Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může termín uzavírky změnit, sdělil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," zdůraznil. Související Benátky na neobvyklých fotografiích. Kanály nemají dost vody, gondoly stojí v bahnu 17 fotografií Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. V nižších polohách Libereckého kraje přechází sněžení v déšť se sněhem. I na hlavních tazích leží zbytky sněhu a mohou klouzat. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut hlavně ve stoupáních. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do tří stupňů, podle meteorologů se ale bude ochlazovat a sněžit bude na celém území kraje. V Krkonoších zatím napadlo téměř deset centimetrů sněhu. V Peci pod Sněžkou se po 08:00 střetlo osobní auto se sypačem. Nehoda se obešla bez zranění. "V místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem," uvedla policie. Sněžení zasáhlo i vyšší polohy Jičínska a Orlické hory. Silničáři vyjeli dnes ráno ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku, Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Silnice v nižších polohách Královéhradeckého kraje byly dnes ráno po dešťových přeháňkách mokré. Sněžení zasáhlo i část Pardubického kraje, slabá vrstva sněhu v sobotu ráno pokrývala silnici první třídy číslo 11 v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda. Sníh pokrýval i silnice v okolí Hlinska na Chrudimsku. Na Orlickoústecku by v sobotu mohl vítr na silnicích tvořit sněhové jazyky, varovali meteorologové. V nižších polohách kraje místy pršelo. V Olomouckém kraji začalo ráno sněžit v nejvyšších polohách. Podle silničářů jde především o oblast Červenohorského sedla a Skřítku, na silnicích tam leží rozbředlý sníh. V níže položených oblastech na severu kraje padá déšť se sněhem a cesty jsou většinou holé a mokré.