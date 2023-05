Nadcházející víkend v Česku bude slunečný s nejvyššími teplotami nad 20 stupni Celsia. Po ránu se mohou ojediněle vyskytnout přízemní mrazíky. Přeháňky meteorologové očekávají pouze ve čtvrtek a v pátek, ale jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Jasno nebo polojasno bude v Česku až do pondělí. Pouze na severovýchodě může být ve čtvrtek zpočátku oblačno s ojedinělými přeháňkami.

V pátek pak hrozí ojedinělé přeháňky při zvětšené oblačnosti hlavně na východě země. O víkendu už by nemělo pršet nikde. Nejvyšší denní teploty budou zhruba na 23 stupních Celsia a na této úrovni by měly vydržet až do příštího týdne.

Naopak noční teploty o víkendu ještě klesnou až ke třem stupňům Celsia, podobně jako v noci na čtvrtek. Meteorologové čekají ojedinělé přízemní mrazíky. Vát bude slabý nebo mírný vítr.