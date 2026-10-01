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Domácí

Víkend přinese v Česku babí léto, teploty se mohou vyšplhat přes 20 stupňů

ČTK
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Slunečné a teplé počasí bude v ČR pokračovat i o víkendu. Před ním se ale může v pátek zatáhnout, a to zejména v Čechách. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také nečekají. O víkendu pak mohou maxima stoupat k 24 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

podzim, priroda, les, zena
Ilustrační fotoFoto: iStock
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Ve středu teplota na dvou stanicích přesáhla 26 stupňů Celsia a nad letních 25 stupňů by se mohla dostat i ve čtvrtek. Zároveň se ale odpoledne a večer začne počasí od západu v Čechách částečně měnit.

"Začne nás ovlivňovat slábnoucí a rozpadající se studená fronta, která se ale projeví víceméně jen oblačností, a to zejména v pátek v Čechách, kde jí bude hodně," uvedli meteorologové.

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Páteční maxima očekávají kolem 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i okolo 24 stupňů. Na západě a severozápadě Čech může s menší pravděpodobností v pátek i zapršet, spíše na horách. "Pokud se ale srážky vyskytnou, budou velmi slabé a hodně lokální," podotkli meteorologové.

Na víkend se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu mají být maxima 20 až 24 stupňů, v neděli 18 až 23 stupňů. "Teplo ale vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne, kdy se už rýsuje zásadní změna synoptické situace a ochlazení od severozápadu. Ale to je ještě daleko a nejistota zatím vysoká," dodal ČHMÚ.

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