Víkend bude mrazivý. V noci na neděli mohou teploty klesnout až na minus 16 stupňů

Meteorologové varují před silnými mrazy. Od sobotního večera do nedělního rána budou teploty klesat hluboko pod nulu, ojediněle může teploměr ukázat až minus 16 stupňů Celsia. Výstraha platí pro celé Česko. Ve východní polovině země může silně mrznout ještě i v noci z neděle na pondělí. Sněžení už nebude tak intenzivní.

"Vzhledem k tomu, že v noci ze soboty 17. prosince na neděli 18. prosince bude převažovat zmenšená oblačnost a všude se bude vyskytovat sněhová pokrývka, budou teploty klesat na minus devět až minus 14 stupňů, ojediněle i na hodnoty kolem minus 16 stupňů Celsia," informoval Český hydrometeorologický ústav.

V mrazech hrozí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. Lidé by měli být teple oblečeni ve více vrstvách a neměli by zapomínat na vhodnou obuv. "Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb," uvedli meteorologové.

Od půlnoci do pátečního poledne napadlo v jihovýchodní polovině republiky většinou sedm až 15 centimetrů, ojediněle až 20 centimetrů prachového sněhu.

"Dnešek je prvním dnem letošní zimy, kdy sníh leží opravdu na všech stanicích v Česku," uvedli v pátek dopoledne meteorologové. Během dopoledne přestalo sněžit, v následujících hodinách se může objevit už jen slabé sněžení.