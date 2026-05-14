Víkend bude deštivý a chladný. Meteorologové prozradili, kdy přijde změna

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Ve čtvrtek bude zataženo. V západní polovině Česka by mělo napršet maximálně pět milimetrů srážek, na horách ale až deset a na Moravě a ve Slezsku i 15 milimetrů.
„Zpočátku se vyskytnou přeháňky, které budou během dne přibývat, není vyloučena ani bouřka, večer čekáme od jihu na Moravě a ve Slezsku déšť,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty nepřekročí 16 stupňů.
V pátek bude počasí podobné, přeháňky se postupně objeví na většině území, ojediněle i bouřky. Oblačnost se začne protrhávat až k večeru. Nejvyšší teploty se nedostanou přes 15 stupňů, ve vyšších polohách hor zůstanou pod deseti stupni.
O víkendu může být zmenšená oblačnost pouze zpočátku, a to zejména na severozápadě Čech. Postupně bude ale pršet v celém Česku. V jihovýchodní polovině území může být déšť trvalejší a vydatnější.
„V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi deseti mm a 30 mm, v neděli pak od pěti mm do 30 mm, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až 50 mm,“ uvedli meteorologové.
Celkové úhrny by se mohly lokálně za víkend pohybovat i kolem 70 milimetrů. Meteorologové ale upozorňují, že nejistota zatím zůstává vysoká. „Rozhodně nás ale čeká zajímavá situace, kterou ještě budeme v dalších dnech upřesňovat,“ dodali.
Nejvyšší teploty mají být v sobotu 11 až 16 stupňů Celsia, v neděli může být jen nepatrně tepleji. Na východě zůstanou maxima spíše kolem deseti stupňů. Chladné bude i pondělí, teprve od úterý by se mělo začít oteplovat.
