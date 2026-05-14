14. 5. Bonifác
Víkend bude deštivý a chladný. Meteorologové prozradili, kdy přijde změna

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

DéšťFoto: Pexels
Ve čtvrtek bude zataženo. V západní polovině Česka by mělo napršet maximálně pět milimetrů srážek, na horách ale až deset a na Moravě a ve Slezsku i 15 milimetrů.

„Zpočátku se vyskytnou přeháňky, které budou během dne přibývat, není vyloučena ani bouřka, večer čekáme od jihu na Moravě a ve Slezsku déšť,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty nepřekročí 16 stupňů.

V pátek bude počasí podobné, přeháňky se postupně objeví na většině území, ojediněle i bouřky. Oblačnost se začne protrhávat až k večeru. Nejvyšší teploty se nedostanou přes 15 stupňů, ve vyšších polohách hor zůstanou pod deseti stupni.

O víkendu může být zmenšená oblačnost pouze zpočátku, a to zejména na severozápadě Čech. Postupně bude ale pršet v celém Česku. V jihovýchodní polovině území může být déšť trvalejší a vydatnější.

„V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi deseti mm a 30 mm, v neděli pak od pěti mm do 30 mm, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až 50 mm,“ uvedli meteorologové.

Celkové úhrny by se mohly lokálně za víkend pohybovat i kolem 70 milimetrů. Meteorologové ale upozorňují, že nejistota zatím zůstává vysoká. „Rozhodně nás ale čeká zajímavá situace, kterou ještě budeme v dalších dnech upřesňovat,“ dodali.

Nejvyšší teploty mají být v sobotu 11 až 16 stupňů Celsia, v neděli může být jen nepatrně tepleji. Na východě zůstanou maxima spíše kolem deseti stupňů. Chladné bude i pondělí, teprve od úterý by se mělo začít oteplovat.

Desetiletý Storm se rozhodl svého páníčka podpořit při televizní předpovědi počasí. | Video: Aktuálně.cz
Jeseník, povodně 2024

„Nabitá powerbanka nestačí.“ Poradí si Češi v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil

Jsou Češi připraveni na krizové situace? Dokázali by přežít 72 hodin bez pomoci, kdyby vše přestalo fungovat? Skupina mladých dokumentaristů to testuje na dobrovolnících v rámci platformy CzeXperiment. Tři lidé strávili 72 hodin v boxech, kde jim simulovali reálný blackout. Co jim chybělo nejvíc a jaké situace zvládali nejhůř? Ve Spotlightu Terezy Engelové prozradil režisér Jan Látal.

China Trump

USA a Čína by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu, varoval Trumpa Si

Čínský vůdce Si Ťin-pching dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, a nikoli rivaly, a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury.

Praha, 05.05.2025 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, státní návštěva, příjetí Poslanecká sněmovna PČR, Markéta Pekarová Adamová, zástupci pol. stran. Andrij Jermak.

ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

