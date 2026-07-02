Vietnamský velvyslanec: Tatarák je „test“. Českým Vietnamcům se daří budovat mosty

Druhá generace Vietnamců v Česku ztělesňuje to nejlepší z obou zemí. Od svých vrstevníků na druhé straně světa se liší, říká vietnamský velvyslanec Hoai Nam Duong v rozhovoru, který vznikl v rámci pražské výstavy Little Hanoi, Next Generation. Promluvil také o roli zdejší vietnamské komunity, úspěších mladých tváří i o tataráku. Deník Aktuálně.cz je hlavním mediálním partnerem výstavy.
Nakolik se podle vás liší čeští Vietnamci od svých vrstevníků ve Vietnamu?
Z mé osobní perspektivy rozdíl nespočívá ani tak v identitě, ale spíše ve zkušenosti. Čeští Vietnamci, kteří vyrůstají v České republice, bývají často úzce propojeni s oběma kulturami. Vnímají vietnamské rodinné hodnoty a tradice, ale zároveň jsou formováni českým vzděláváním, jazykem i společností.
Výsledkem je, že jsou výrazněji bikulturní a mají větší mezinárodní rozhled než jejich vrstevníci ve Vietnamu. Obzvlášť působivé je, jak úspěšně se mnoha mladým českým Vietnamcům daří budovat mosty mezi našimi dvěma zeměmi, přispívat oběma společnostem a zároveň si zachovávat silné povědomí o svém vietnamském původu.
Zaujala vás nějaká konkrétní tvář nebo příběh v rámci výstavy Little Hanoi, Next Generation?
Co mě zaujalo nejvíce, nebyl ani tak konkrétní příběh, ale společná nit, která se prolíná portrétovanými. Zaujal mě úspěch mladých českých Vietnamců v opravdu různorodých oblastech, od byznysu a vědy až po kulturu, média a veřejný život.
Zároveň ale nezapomínají na své vietnamské kořeny.
Inscenace „U Nguyenů“ již ve čtvrtek
Ve čtvrtek 2. července proběhne v rámci doprovodného programu výstavy Little Hanoi, Next Generation dvojice interaktivních inscenací – U Nguyenů a Strejda Nguyen na návštěvě. Obě s humorem, nadhledem a špetkou (sebe)ironie přibližují vietnamskou kulturu, rodinné zvyky i každodenní život komunity v Česku.
Součástí programu, který v hale 11 Holešovické tržnice začíná v 18:00, bude rovněž tombola a neformální networking. Podrobnosti najdete na webu lhng.cz, lístky jsou k zakoupení na portálu GoOut.cz.
Obzvlášť inspirativní je, jak přirozeně se tato druhá generace Vietnamců pohybuje mezi dvěma kulturami. Jsou sebevědomými členy české společnosti, a přesto si nadále váží hodnot, tradic a rodinných vazeb, které vycházejí z jejich vietnamského dědictví. V mnoha ohledech tím ztělesňují to nejlepší z obou zemí.
Co by si měl český návštěvník z výstavy odnést? V čem vidíte to hlavní poselství?
Příběhy prezentované v Little Hanoi, Next Generation ukazují, že vietnamská komunita v České republice je nejen dobře integrována, ale také významně přispívá k socioekonomickému rozvoji země.
Představují most spojující Vietnam a Českou republiku a věřím, že v budoucnu sehrají stále důležitější roli při posilování dlouhodobého přátelství mezi našimi národy. A pro mě osobně – jako rodilého Hanojce – je tato akce dokonalým lékem na stesk po domově.
Zkusím to teď otočit. Vidíte jako vietnamský velvyslanec i určité podobnosti mezi Čechy a Vietnamci na druhém konci světa?
Jsem zde již více než dva roky a domnívám se, že i přes geografickou vzdálenost mají Vietnam a Česká republika mnoho společného. Obě země mají silný smysl pro národní identitu, hluboký respekt k rodině a vzdělání a také odolného ducha formovaného jejich historií. Myslím, že tím, co nám může pomoci kráčet společnou cestou, je vzájemné porozumění a důvěra.
Vietnamská komunita v České republice slouží jako přirozený most mezi našimi zeměmi, zatímco rostoucí spolupráce v oblasti obchodu, vzdělávání, inovací a kulturní výměny vytváří nové příležitosti pro partnerství. Pokud se budeme i nadále učit jeden od druhého a soustředit se na společné zájmy, věřím, že Vietnam a Česká republika mohou v nadcházejících letech vybudovat ještě silnější partnerství.
Když už jste nakousl svou diplomatickou misi v České republice, jak ji zatím hodnotíte? Díky zdejší komunitě je snadné sehnat vietnamské potraviny, ale holdujete i české kuchyni?
Má diplomatická mise v České republice je pro mě velmi přínosná a zároveň příjemná. Česká republika je krásná a pohostinná země s bohatou historií, živou kulturou a srdečnými lidmi. Velmi na mě zapůsobilo pevné přátelství mezi našimi dvěma národy i úspěch vietnamské komunity, která se stala nedílnou součástí české společnosti.
Co se týče české kuchyně, musím říci, že jsem si k ní vytvořil vřelý vztah. Česká kuchyně odráží charakter země – je vydatná, autentická a hluboce zakořeněná v tradici. Rád objevuji místní speciality, ať už jde o svíčkovou, pečenou kachnu, řízek nebo mnohé regionální pokrmy, které se po celé zemi liší.
Když se bavím s dalšími diplomaty, nejčastěji mluví o tataráku…
Vím, že je často považován za jakýsi „diplomatický test“ pro zahraniční velvyslance. Měl jsem samozřejmě mnoho příležitostí ho ochutnat a chápu, proč ho tolik lidí má rádo. Neřekl bych sice, že by nahradil „phở“ jako mé nejoblíbenější jídlo, ale oceňuji kulinářskou tradici, která za ním stojí, i společenský rozměr jeho sdílení s českými přáteli a kolegy.
Jídlo je koneckonců jedním z nejlepších způsobů, jak porozumět kultuře dané země, a česká kuchyně mi během mého působení zde přinesla mnoho zážitků.
Výstava o identitě druhé vietnamské generace v Česku potrvá až do 11. července 2026, ve všední den ji můžete navštívit od 13:00 do 20:00, o víkendu pak od 11:00 do 18:00. Lístky si můžete zakoupit na portálu GoOut i na místě. Hlavním mediálním partnerem výstavy Little Hanoi, Next Generation je deník Aktuálně.cz. Více najdete na stránkách lhng.cz.
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