Vidím člověka bez roušky, pošlete hlídku, volají lidé policii. Často zbytečně

V Česku od čtvrtečního rána platí nařízení o nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst na veřejnosti. Na dodržování předpisů dohlížejí nejen policisté, ale také občané, kteří prohřešky hlásí. "Lidé jsou všímaví, pokud člověk nemá zahalený obličej, tak skutečně zavolají," řekl Aktuálně.cz mluvčí českobudějovických policistů David Štýfal. Policisté ovšem za hříšníky často vyrážejí zbytečně.

Od čtvrtečního rána, kdy vstoupilo v platnost nařízení o povinném nošení roušek či jiné ochrany úst a nosu na veřejnosti, nemají napilno strážníci jen v Praze, Brně či Ostravě, ale také v ostatních městech Česka.

Například městští policisté v Hradci Králové se podle mluvčí Evy Kněžourové od uvalení příkazu nezastavili. Hlídky za hříšníky vyrážejí většinou na nahlášení občanů. To dostávají nejen telefonicky, ale třeba i e-mailem. Ve čtvrtek policisté řešili kolem pětadvaceti takových případů.

"Většinou se to oznámení týká kouření, kdy si lidé sundávají roušky, nebo popíjení alkoholu u výdejních okének a u restaurací. Jeli jsme třeba i na hřiště, kde rodiče roušku měli, děti ale ne," shrnuje nejčastější případy Kněžourová.

Strážníci ovšem občas do akce vyjíždějí zbytečně. Lidé si před příjezdem hlídky roušku nasadí nebo z místa jednoduše odejdou. "Ve všech případech se to nepotvrdí. Je to tak půl na půl," říká mluvčí.

To potvrzuje i mluvčí kladenských policistů Alena Purkytová. "Kolikrát nám ještě během hovoru řeknou, že ten člověk odešel, takže tam hlídka ani nevyjede." Linka městské policie je podle ní od zavedení nařízení přetížená a operátoři často ani nestíhají přijímat hovory.

Situaci nechce zlehčovat, není ale podle ní třeba volat strážníky pokaždé. "Opatrnost je určitě na místě, ale volat policii na každého, kdo vystoupí z auta a přechází deset metrů do domu, ještě když je to třeba maminka, co má na sobě malé dítě a dvě tašky v rukou, je asi scestné," dodává.

Například v Mostě ale policisté zatím stíhají a jsou rádi za každé nové upozornění. Těch dostávají za den kolem pěti. "Jsme rádi, když lidé spolupracují a jsou dalšíma očima a upozorní nás na to," říká mluvčí tamní městské policie Veronika Loucká.

Předpisy dodržují i sociálně vyloučení, chválí si policisté

Podle policejních mluvčích jsou ale celkově občané velmi disciplinovaní a drtivá většina předpisy dodržuje. A to včetně lidí ze sociálně vyloučených lokalit, se kterými se policisté v minulosti domlouvali jen velmi obtížně. "Když nebyla krize, tak byl často problém se s těmi lidmi domluvit, ale teď opravdu poslechnou, odejdou. Většina roušky už má," uvádí mluvčí mosteckých strážníků.

Drtivá většina případů se tak obejde bez výraznějších incidentů nebo pokut. To ale neznamená, že policisté na ojedinělé problematické jedince nenarazí. "Strážníci měli problém s jedním seniorem, který si velmi obtížně nechával vysvětlit, že nosit roušku je jeho povinnost. Byli na něj voláni opakovaně a teprve po důrazném upozornění, že mu hrozí pokuta až dvacet tisíc korun, pochopil, že to není žádná legrace," říká Kněžourová.

Policii zavolali lidé v Hradci Králové také na problematickou skupinku dětí v autobuse. "Dělaly si legraci a schválně si sundávaly roušky. Ohrožovaly jak cestující, tak řidiče," popisuje mluvčí s tím, že i tento případ vyřešili strážníci domluvou a poučením.

Kladenští strážníci zasahovali mimo jiné u kuriózního incidentu na poště. "Paní si na poště při vyzvedávání zásilek půjčila propisku a pracovnice ji otřela dezinfekčním ubrouskem. Paní byla rozhořčená, nebyla schopná pochopit, že se teď dezinfikují například i košíky v obchodech. Strážníci jí to vysvětlili a ona řekla, že radši zůstane doma," uvádí mluvčí.

Lidé často chtějí pomoct, problému ale nahrávají

Zasahovat kvůli zákazu shlukování osob musí strážníci také spíše ojediněle. V Hradci Králové policisté zatrhli oslavu, kterou pořádali studenti na tamních kolejích, mostečtí strážníci zase museli řešit případ dvou otevřených restaurací.

V Českých Budějovicích si paradoxně vyžádaly přítomnost policie akce, jejichž organizátoři chtěli s řešením koronavirové krize pomáhat. "Včera na náměstí proběhlo rozdávání roušek. Policie na místě byla, nicméně lidé dodržovali rozestupy. Je to nešťastně řešené. Je lepší to rozprostřít do více míst. Lidé chtějí pomoct, ale víceméně tomu problému spíš nahrávají," říká mluvčí Štýfal.