Videokomentář: Jak Česko křehne

Třiasedmdesátiletý muž z Milovic na Břeclavsku trávil dravé ptáky a další živočichy nervovým jedem karbofuranem, soud v Břeclavi mu za to uložil podmíněný trest. Je to podruhé, co byl v Česku někdo odsouzen za trávení volně žijících zvířat, uvádí Česká společnost ornitologická.

Muž podle ornitologů dlouhodobě pokládal u svého domu v Milovicích slepičí vejce a mrtvé holuby napuštěné karbofuranem. Návnady umisťoval na travnatou veřejnou plochu vedle lesní cesty, kterou místní obyvatelé využívají k procházkám a venčení psů.

"Jeho první nalezenou obětí byl v dubnu 2021 luňák červený vybavený vysílačkou, takzvaným GPS-GSM loggerem, který signalizoval, že se luňák už nějaký čas nepohnul z místa," uvedla psovodka Klára Hlubocká, která je specialistkou na vyhledávání otrávených návnad a jejich zvířecích obětí. Doplnila, že nedaleko následně našli pozůstatky dalšího luňáka, dvě mrtvé lišky a zbytky z holuba jako návnadu. Případ si tehdy převzala policie.