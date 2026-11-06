Video z Karlových Varů pobouřilo internet. Muž házel mrtvá zvířata z balkonu

Na sociálních sítích vyvolalo pobouření video z Karlových Varů, které zachycuje pracovníka svozové společnosti při manipulaci s těly uhynulých zvířat. Muž je na záznamu hází z balkonu přímo na korbu svozového vozu. Příspěvek se rychle rozšířil na Facebooku a vyvolal řadu kritických reakcí. Jeho autorka ho později odstranila. Případem se zabývá policie i veterinární správa.
Incident se odehrál před karlovarskou veterinární klinikou Elite vet. Její provozovatel Lukáš Nechanický označil na sociální síti jednání pracovníka za nepřijatelné. Podle něj se událost stala přibližně před dvěma týdny při prvním svozu uhynulých zvířat. Klinika podle jeho slov začala situaci řešit ihned po incidentu.
Překvapilo jej proto, že se záznam dostal na veřejnost až s takovým odstupem. Šířit se masově začal především v průběhu tohoto týdne.
Nechanický zároveň uvedl, že po zveřejnění videa čelila kritice také samotná klinika. Zastal se přitom svých zaměstnanců a zdůraznil, že za jednání pracovníka svozové společnosti by neměli nést odpovědnost.
Muž zachycený na záznamu je zaměstnancem svozové společnosti VAPO, potvrdil Novinkám její jednatel Petr Bejček. „Mrzí nás to. Šlo o nešťastnou událost,“ uvedl.
Nechtěl zvířata nosit přes obchody
K události se vyjádřila také svozová společnost. Ve stanovisku zveřejněném na svém webu 23. října se za způsob manipulace omluvila, zároveň ale upozornila na obtížnou dostupnost objektu kliniky a nedostatečnou součinnost jejích pracovníků.
Podle firmy nemohlo svozové vozidlo ke klinice zajet a zaměstnanec musel hledat jiný způsob nakládky. Přenášení zvířat přes prostory obchodů považoval za nevhodné z hygienického i etického hlediska, a proto zvolil jejich spouštění z balkonu přímo na korbu vozu. Společnost ale zdůraznila, že takový postup nepovažuje za standardní ani žádoucí.