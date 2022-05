Správní řízení k omezení akreditace na plzeňských právech, které zahájil Národní akreditační úřad (NAÚ), se týká takzvaných nultých ročníků a způsobu přijímání na fakultu. Řízení se netýká samotného studia na právech, jde pouze o podmínky pro přijímání, řekl v úterý rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Úřadu se nelíbí, že absolventi nultého ročníku, takzvaného celoživotního vzdělávání (CŽV), získávají bodové zvýhodnění pro následné přijímací řízení. Správní řízení by mělo pomoci vyjasnit podmínky pro nulté ročníky na všech vysokých školách.

Podle rektora šlo o jednu ze standardních kontrol NAÚ, která byla od loňského května do letošního ledna, a zaměřila se jen na celoživotní vzdělávání, tedy na nulté ročníky. "Ty jsou určené pro ty, kteří se na vysokou školu nedostanou a zaplatí si kurz CŽV a díky tomu mají nějakou bonifikaci pro přijímací řízení anebo získají možnost nastoupit přímo do prvních ročníků. Vysoké školy to mají nějak nastavené. Předmětem nálezu, výtky NAÚ je, že nastavení není dostatečně transparentní, protože nemají být preferováni někteří uchazeči proti ostatním," řekl.

Od loňska studuje na CŽV na právech 14 studentů. CŽV odpovídá prvnímu ročníku studia programu Právo a právní věda, jemuž NAÚ prodloužil v září 2018 akreditaci až na deset let.

Právnická fakulta Západočeské univerzity je spojena s největší aférou českého vysokého školství. Vypukla v roce 2009 kvůli "rychlostudentům" a nestandardní formě studia. Ministerstvo školství v listopadu 2011 odňalo fakultě akreditaci doktorského studijního programu. V červenci 2013 pak potvrdilo právům akreditaci pětiletého magisterského programu a už od září začala fakulta přijímat nové studenty.