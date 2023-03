Policie Železného identitu ve videu málo skryla, zachovala se amatérsky, říká expert

Video, na kterém moderátor České televize Jakub Železný diskutuje na pražském Václavském náměstí se strážníky, neměla městská policie zveřejnit, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz odborník na ochranu soukromí Oldřich Kužílek. Železného identitu policie podle něj dostatečně neskryla, lidé ho tak na internetu téměř okamžitě rozpoznali.

Pražská městská policie publikovala na sociálních sítích osmiminutové video, na kterém strážníci z důvodu špatného parkování vyzvali moderátora Jakuba Železného k předložení dokladů. Celý incident nakonec vedl ke sporu, která řešila až policie. Souhlasíte se zveřejněním tohoto videa?

Strážníci tímto způsobem rozhodně nesmí publikovat taková videa. Není jakýkoliv veřejný zájem na tom, aby veřejnost podobné záběry viděla. Dalo by se to spíše přirovnat k natáčení paradoxních situací pro zábavu, jako když lidé na internet přidávají vtipné záběry nemotorných zvířat.

Jak tedy vycítit, kdy je uveřejnění vhodné a kdy ne?

Existuje určitá hranice. Klíčové je sledovat, kdy veřejný zájem převyšuje míru zásahu do soukromí. O tom se ale v tomto případě hovořit nedá.

Ve kterých situacích by tedy publikování záběrů dávalo smysl?

Pokud by se někdo rozhodl podat stížnost na chování strážníků, bylo by zveřejnění pochopitelné. Městská policie by tím hájila svůj výkon a video by sloužilo jako představení reálného záběru v rámci veřejného zájmu. Tak tomu bylo například u zadržení partnerky tehdejšího premiéra Jany Nečasové.

Je zveřejněné video v rozporu s ochranou osobních údajů?

Ano, a to zásadním způsobem. I přes snahu o anonymizaci, včetně změny tónu hlasu, je záběr tak specifický a dlouhý, že se jedná pouze o pseudonymizaci. To se nakonec potvrdilo i tím, že lidé jednoduše a rychle Jakuba Železného identifikovali.

Jak se toho vyvarovat?

Strážníci by měli více dbát na důkladné skrytí identity. To, co předvedli u tohoto videa, je naprosto neprofesionální až amatérské. Zveřejnili video v takové délce, ze které by se dala rozpoznat i neznámá osoba.

Téměř osmiminutový záběr byl sestříhaný, incident ve skutečnosti trval čtyřicet minut.

Publikace sestříhané verze vyvolává špatný dojem. Protože ale neznáme plnou formu, nemůžeme to posoudit fakticky. Přesto považuji jednání policie za neobratné. Co by rozhodně nemělo být součástí zveřejněného videa, je pasáž, která obsahuje osobní domněnky jednoho ze strážníků. Například když jeden ze strážníků říká: "Pokud jste ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trošku."

Původně policie nezveřejnila, ze kdy video pochází. Až zpětně její mluvčí uvedla, že se jedná o záběr z konce minulého roku. Měla tuto informaci městská policie uvést hned v popisku videa?

Každá konkrétnost je dobrá, na druhou stranu ale uvedení data zvyšuje šanci, že lidé poznají, o koho jde. Chápu tedy zvyklost městské policie, že nezveřejňuje přesné datum. Na základě další znalosti by si to lidé mohli jednoduše propojit s konkrétní osobou.

Mohl by se moderátor Železný proti zveřejnění nějak bránit?

Jednoznačně je to napadnutelné. Železný má několik možností, jak se proti zásahu do práva na ochranu osobnosti ohradit. Mohlo totiž jít o neoprávněné zpracování osobních údajů anebo i zásah do osobnostní sféry ve smyslu občanského zákoníku.