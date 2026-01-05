VIDEO: Pomalý krok, mobil u ucha. Policie hledá řidiče, který blokoval cestu sanitce

Ostravští policisté pátrají po řidiči, který na Nový rok bezohledně zablokoval průjezd sanitce jedoucí k pacientovi s akutními potížemi. Za přestupek mu hrozí pokuta. Kriminalisté se případem zabývají na základě videa, které záchranáři zveřejnili na svých sociálních sítích.
Informovala o tom mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Záznam zachycuje zablokovanou sanitku a řidiče osobního vozu, který s telefonem u ucha a pomalým krokem přichází svůj vůz přeparkovat.
"Tato událost nám nebyla nahlášena, proto jsme se jí začali zabývat z úřední povinnosti poté, co bylo video zveřejněno na sociálních sítí. Nyní činíme kroky ke ztotožnění řidiče, který je podezřelý z přestupkového jednání," uvedla Michalíková.
Dodala, že v této souvislosti se policisté obracejí právě na tohoto muže, aby se dobrovolně přihlásil na linku 158, případně se dostavil osobně na dopravní inspektorát v Ostravě. "Také uvítáme poznatky veřejnosti, které povedou ke ztotožnění řidiče," uvedla.
Událost se v Ostravě-Hrabůvce stala na Nový rok v podvečer. "Naše posádka spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi. Nesprávně zaparkovaným vozidlem a chováním jeho řidiče bylo způsobeno několikaminutové zpoždění příjezdu k nemocnému," uvedli záchranáři.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl řekl, že sanitka vinou bezohledného řidiče dojela k pacientovi o několik minut později. Posádce se jej naštěstí podařilo včas ošetřit. Neutrpěl žádnou újmu, sanitka jej převezla do nemocnice.
S podobnými případy se ale záchranáři setkávají častěji. "Setkáváme se i s tím, že nám řidiči dokonce vyhrožují, když kvůli parkující sanitce nemohou pár minut projet," řekl a ocenil, že je o dost víc ukázněných řidičů, kteří vytvářejí tzv. záchranářskou uličku.
