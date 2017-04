Věznice trápí přeplněnost, ministr Pelikán chce postavit nové. Místa již má vytipovaná

před 51 minutami

Kapacita českých věznic je vytížena na 110 procent, ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce proto řešit přeplněnost výstavbou nových objektů. Lokality již má, jména obcí ale tají.

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) je nezbytné, aby v Česku vyrostly nové věznice.

Pro výstavbu je vytipována řada lokalit, jejichž jména ale neuvedl. Výstavba by podle ministra měla snížit přeplněnost tuzemských věznic. Zároveň by se měly zlepšit podmínky pro práci s odsouzenými. Pelikán to v neděli uvedl v diskusním pořadu FTV Prima.

V tuzemských věznicích bylo ke konci března 22 810 odsouzených či vazebně stíhaných. Podle údajů Vězeňské služby byla kapacita zařízení vytížena na téměř 110 procent.

Pelikán uvedl, že hlavním problémem je recidiva vězňů, což znamená, že se často za mříže vracejí stejní lidé. Řešit se proto podle něj musí jejich zaměstnanost nebo zadluženost. "Málo s nimi pracujeme, je jich tam hodně a to se pak těžko dělá," řekl Pelikán. Kvůli tomu je podle něj nezbytné, aby vznikly nové věznice.

Pelikán poukázal na problém, který v minulých měsících vznikl v Králíkách na Orlickoústecku, kde se lidé proti nové věznici začali bouřit. "Pořád nevím, jestli v Králíkách věznice bude, nebo nebude. Nechce se nám to dělat tam, kde s tím lidé nesouhlasí," uvedl Pelikán. Konkrétní termín pro rozhodnutí podle něj znám není.

Ministr dodal, že téma zneužili populisté, kteří tím začali "hecovat" veřejnost. Argumenty jako třeba, že je v blízkosti základní škola, označil za iracionální. Jako příklad uvedl pankráckou věznici v Praze, která je uprostřed bytové zástavby a nikdy tam nebyly problémy.

Problém by podle Pelikána mohl nastat i u dalších lokalit, které nejmenoval. "Mohou vznikat argumenty, že pokud se to neudělalo v Králíkách, tak proč se to má dělat u nás," podotkl Pelikán.

Králíky loni kvůli plánům ministerstva uspořádaly referendum, ke kterému přišlo téměř 45 procent voličů. Proti vzniku ženské věznice hlasovalo 1348 lidí, což představuje skoro 86 procent. Hlasování však nemůže zabránit ministerstvu v jeho plánech. Pelikán dnes uvedl, že zákon umožňuje, aby věznice vznikla i přes nesouhlas lidí.

