Vězni na Mostecku protestovali kvůli covidu. Hrozí jim trest

Policie zahájila trestní řízení v souvislosti s událostmi v nápravném zařízení v severočeských Bělušicích. Vězni jsou podezřelí z trestného činu vzpoury. Organizátorům pátečních a sobotních protestů hrozí dalších deset let vězení, uvedla policie na svém twitterovém účtu.

Vězni se vzbouřili kvůli nepodloženým informacím o covidu-19, situaci se podařilo uklidnit. Zásahová jednotka bělušické věznice zůstává v pohotovosti, sdělila dnes ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

"Vzhledem k tomu, že jsme na počátku šetření, nebudeme sdělovat bližší informace," uvedla policie na Twitteru. Protestů se v pátek účastnilo 200 vězňů, v sobotu se připojilo dalších 200. V zařízení v Bělušicích je v současné době jeden nakažený vězeň. "Vzhledem k celkové situaci v našich věznicích není k nepokojům racionální důvod," uvedla mluvčí.

Podle serveru Novinky.cz v sobotu večer na místě zasahovala policie, která uzavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice. Policisté podle serveru do obce nepouštěli nikoho, kromě místních a dozorců. Mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová to ČTK nepotvrdila, mluvčí vězeňské služby Kučerová ale uvedla, že policisté dělali zátarasy.

"Případné tresty budou výsledkem vyšetřování. Obecně k trestům pro vězně, kteří poruší řád ve věznicích, mohu říci, že je obvykle čeká kázeňský trest. Kázeňské tresty pak mohou mít vliv na rozhodování soudu při žádosti vězňů o podmínečné propuštění," řekla Kučerová. Při zásahu podle ní nepřišel nikdo k úrazu.

Jak protesty vypadaly, nechtěla mluvčí komentovat. "Zatím nebudeme z taktických a bezpečnostních důvodů podrobnosti sdělovat," dodala Kučerová.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.

Do věznic a detenčních ústavů nesmí od 23. října návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronavirem a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězňům tehdy bylo umožněno více telefonovat s příbuznými a změnil se také systém doručování balíků.