Ruský podnikatel Sergej Komkov plánuje v Mariánských Lázních léčit kosmonauty. "Ještě s předsedou federace kosmonautů Vladimirem Kovalenokem jsme šli za velvyslancem Vladimírem Remkem a on myšlenku podpořil," říká Komkov. Má dalekosáhlé plány. Chtěl by opravit tenisové kurty, vybudovat ozdravovnu pro mládež, rekonstruovat nemocnici, v Praze postavit kancelářskou budovu, investovat do leteckého průmyslu. Tvrdí, že má dostatek peněz. V Mariánských Lázních o jeho projektech vědí, ale mluví o nich skepticky.

Praha - Do Mariánských Lázní budou na ozdravné pobyty přijíždět kosmonauti z celého světa. Místní nemocnice bude opravena. Čeští veteráni se budou zdarma léčit v opraveném hotelu Goethe. Tedy pokud se naplní plány Sergeje Komkova, místního podnikatele, který tvrdí, že pro investice v Česku a na Slovensku má k dispozici tři miliardy eur. Rusové platili sjezd Slovanů, přijeli i dezinformátoři. Šéfa české delegace přijal velvyslanec Remek číst článek Podle Komkova přitom nejde o komerci, ale o podporu sociálních projektů. A jak vysvětlil na tiskové konferenci v Moskvě, cílem je také podpora přátelství mezi slovanskými národy. Není ovšem jasné, odkud peníze přijdou, pokud tedy vůbec existují. "S myšlenkou rehabilitačního střediska pro kosmonauty přišel Georgij Grečko, ten do Česka přijížděl pravidelně. Ještě s předsedou federace kosmonautů Vladimirem Kovalenokem jsme šli za velvyslancem Vladimírem Remkem a on myšlenku podpořil," říká Sergej Komkov. V centru by mělo být čtrnáct apartmánů, aby s kosmonauty mohli být i členové jejich rodin. Komkov tvrdí, že centrum už je téměř před dokončením. Delegace v Moskvě Remek se s Komkovem dobře zná. "My už se léta přátelíme," řekl Komkov na tiskové konferenci v Moskvě. Ruský podnikatel se s ním nedávno setkal v Moskvě během zájezdu českých propagátorů slovanství a redaktorů dezinformačních serverů. "Bylo to velice příjemné, setkali jsme se s ním v Českém domě. Nebylo to ale žádné oficiální přijetí," popsal schůzku propagátor slovanství Zdeněk Opatřil. Remek na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. Komkov má dalekosáhlé plány. Chtěl by opravit tenisové kurty, vybudovat ozdravovnu pro mládež, rekonstruovat nemocnici, v Praze postavit kancelářskou budovu, investovat do leteckého průmyslu. Přičemž většina objektů by byla zdarma předána městu nebo Karlovarskému kraji. Peníze podle něj přijdou z Eurasijského investičního svazu. Tato nedávno založená organizace podle jeho slov dostala peníze na sociální projekty z nerozděleného zisku od Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, bývalého finančního ústavu Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Česká republika v bance drží třináctiprocentní podíl. Na ministerstvu financí ovšem o ničem podobném nevědí. "Ministerstvu financí není známo, že by Mezinárodní banka hospodářské spolupráce spolupracovala se subjektem Euroasijský investiční svaz. S panem Sergejem Komkovem MF nikdy nejednalo. Dle ověřených informací nebyla ani MBHS v této souvislosti kontaktována a žádný podobný projekt nebyl bance předložen," odpovědělo ministerstvo na dotaz Aktuálně.cz. V porotě ceny organizované dezinformátory byl i šéf rozhlasu. Nemám rád bariéry mezi médii, řekl číst článek Prezident Eurasijského investičního svazu Sergej Latyšev tvrdí, že se jeho český představitel spletl. "Eurasijský Investiční svaz má dostatečné finanční prostředky pro investování do aktuálních projektů v Česku. Částka investice není nijak omezena, závisí jen na sociální důležitosti projektu," napsal Latyšev deníku Aktuálně.cz. Jeho tvrzení není jak ověřit. Na webových stránkách Svazu eiunion.com nejsou žádné konkrétní projekty uvedeny a důvěru příliš nevzbuzuje ani fakt, že kontaktní elektronická adresa je vedena na freemailové platformě Gmail. Na moskevské tiskové konferenci Komkov hovořil také o plánu nakoupit české trolejbusy pro trasu Simferopol - Jalta na Krymu. Angažovat se v takové zakázce je však pro české firmy kvůli sankcím téměř nemožné. Poloostrov Ruská federace na jaře 2014 odtrhla násilně od Ukrajiny, což státy EU včetně Česka dodnes neuznaly. To ovšem Sergej Komkov bagatelizuje s tím, že už mu v tom pomáhají i čeští politici. "Zastavil se za mnou s návrhem, že bych mohl se Škodou Transportation dojednat zakázku na trolejbusy pro Krym," tvrdí zákonodárce Jaroslav Borka (KSČM). Borka nakonec jednání se Škodou Transportation nezahájil. "Z různých důvodů jsem to nerealizoval a nemám informace, jestli v tom pan Komkov nyní něco podniká," řekl poslanec, který se s ruským podnikatelem zná několik let. Skeptické hlasy K plánu Komkova na obří investice do Mariánských Lázní a tamní nemocnice je Borka skeptický. "Jeho plány často měly reálný základ. Viděl jsem připravené dokumenty k projektům a není úplně jasné, s kým to dělá. Moc mě tím nepřesvědčil. Neřekl bych ale, že mluví jen do větru," dodal poslanec. Deník Aktuálně.cz oslovil i nemocnici v Mariánských Lázních. Zástupci, kteří s Komkovem měli jednat, však na dotazy ani po několika dnech neodpověděli, i když to slibovali. Skeptičtí a opatrní jsou i v Mariánských Lázních. "Mám pocit, že v Karlových Varech i Mariánských Lázních je ruská menšina, která se snaží prosazovat své vlivy. Pan Komkov je jeden z těchto proudů. Osobně jsem ty aktivity nikdy moc nevítal," tvrdí druhý místostarosta města Vojtěch Franta (Piráti). O Komkovově plánu ale nic neví, neboť podnikatel jednal přímo se starostou Petrem Třešňákem. Ten nechtěl situaci detailněji komentovat. "Vím o aktivitách, které vyvíjí pan Komkov, ale nemám žádné další informace," řekl opatrně.

