Většinu Čech a část Moravy zasáhnou o víkendu silné bouřky

ČTK

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústavu.

Bouřka ilustrační bleskFoto: Shutterstock
V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 milimetrů srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů nebo rozvodnění menších toků. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích.

Výstraha před silnými bouřkami se dnes týká od 12:00 do 19:00 Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. V neděli od 12:00 do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny.

Dnes očekávají meteorologové ve zmíněných oblastech ojedinělý výskyt silných bouřek s menšími kroupami a nárazy větru o rychlosti až 20 metrů za sekundu, tedy 72 kilometrů za hodinu. V neděli se pak kromě krupobití a silného větru mohou vyskytnout blesky a přívalový déšť, který by mohl způsobit lokální záplavy. Zvláště řidiči by si podle meteorologů měli dávat po oba dny pozor při cestách v daných regionech.

Meteorologové také omezili výstrahu před rizikem požárů. Platí nadále jen v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje.

