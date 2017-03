Vlajka pro Tibet se objevila na stovkách míst. Praze 7 ji zakázalo vyvěsit ministerstvo financí

před 40 minutami

Sedm set radnic a stovka škol vyvěsí v pátek vlajku Tibetu. Gesto má připomenout protičínské povstání v roce 1959, při kterém zahynulo nejméně 80 tisíc Tibeťanů. K akci se připojí i většina pražských radnic, kromě radnice Prahy 1, Prahy 8 a Prahy 10. Vlajku z okna vyvěsí i TOP 09. Podle jejího předsedy Miroslava Kalouska gesto podporuje nejen Tibeťany, ale i všechny lidi, kterým jsou v jejich zemi upírána práva a svoboda.

Praha - Vlajka na podporu Tibetu v pátek zavlaje na stovkách míst v Česku. Vlajku pro Tibet v Česku vyvěsí přes 700 radnic a téměř stovka škol. Tři desítky radnic tak učiní poprvé, jiné se stejně jako v předchozích letech k akci nepřipojí. Do akce k připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zahynulo nejméně 80 tisíc Tibeťanů, se ale může hlásit kdokoli, tedy i jednotlivci.

V Praze, jejíž magistrát stejně jako loni tibetskou vlaku nevyvěsí, se také uskuteční před čínským velvyslanectví shromáždění za dodržování lidských práv v Tibetu. Souběžně v Praze, Ústí nad Labem a Kolíně pak bude benefiční koncert na podporu exilové internátní školy a dětské vesničky v Biru na severu Indie.

Většina pražských radnic tibetskou vlajku vyvěsí. K akci se nepřipojí kromě magistrátu ani městské části Praha 1, Praha 8 a Praha 10.

Praha 7 vlajku pověsí na nové radnici. "Současnou budovu na nábřeží Kapitána Jaroše si pronajímá od ministerstva financí, správa budovy vyvěsit vlajku zakázala," řekl mluvčí radnice Martin Vokuš. "Ještě před rokem s vyvěšením vlajky nebyl problém. Dokonce jsme ji nechali viset dlouho, jelikož jsme chtěli, aby tam vydržela až do návštěvy čínského prezidenta. Těsně před návštěvou však vlajka začala vadit a lidé ze správy budovy ji sundali," uvedl starosta Jan Čižinský (Praha 7 sobě / KDU-ČSL). Vlajku proto vyvěsí na budovu v ulici U Průhonu, kterou úřad loni koupil a kam se po opravách radnice přestěhuje.

Vlajku Tibetu vyvěsí z okna i poslanecký klub TOP 09. "Děláme to každý rok, není to jenom otázka gesta za Tibet. Je to podpora všem utlačovaným, okupovaným, všem lidem, kterým jsou v jejich zemi upírána přirozená lidská práva a svobody," doplnil pro Aktuálně.cz předseda strany Miroslav Kalousek.

Z oken poslaneckého klubu TOP 09 na Malostranském nám.zítra zavlaje. Jako každý rok 10.března. https://t.co/1CQAcKsqYW — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 9, 2017

Praha 1 pod vedením koalice TOP 09, ODS a ČSSD se k akci nepřipojuje opakovaně. "Důvody jsou také stále stejné, nechceme suplovat ministerstvo zahraničních věcí, které má zahraničně-politické vztahy na starosti," řekla na dotaz mluvčí radnice Veronika Blažková.

Hlavní město se zapojilo v letech 2004 až 2008 a poté opět od roku 2010. Současné vedení tvořené ANO, ČSSD a Trojkoalicí (Zelení, STAN a KDU-ČSL) se k akci nepřipojuje. Podle mluvčího Víta Hofmana nevyvěšuje žádné vlajky kromě české a EU. Loni vlajku ze své kanceláře na magistrátu vyvěsili zastupitelé za TOP 09.

Fakulta sociálních věd i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se připojily k akci #vlajkaproTibet pic.twitter.com/AI1XgF0lHd — Filip Harzer (@HarzerF) March 10, 2017

Podobně chtějí vyvěsit vlajku na budově úřadu opoziční zastupitelé za TOP 09 v Praze 8. Radnice vedená ANO, ČSSD a Zelených s podporou KSČM tak neučiní, důvody nesdělila. Praha 10 uspořádala anketu mezi zastupiteli, většina podle mluvčího Víta Nováka rozhodla, že vlajku radnice nevyvěsí.

Celkem se podle webových stránek hnutí Lungta, které akci Vlajka pro Tibet v Česku organizuje, zúčastní 41 z 57 pražských městských částí. Letos se nově přidají Praha 14, Praha 21 a Praha - Dolní Měcholupy.

Akce Vlajka pro Tibet připomíná 80 tisíc obětí povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Čeští sympatizanti svobodného Tibetu se k vyvěšování vlajek poprvé připojili v roce 1996. Celkem se letos plánuje zapojit 740 radnic z celé republiky, 30 z nich poprvé.

autoři: ČTK, Domácí