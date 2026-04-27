Většina "pseudoveteránů" má vážné technické závady, odhalila kontrola v Praze

Většina napodobenin historických vozů, které nabízejí turistům okružní jízdy v centru metropole, měla při kontrole magistrátu vážné technické závady. Pracovníci dopravního odboru magistrátu je zjistili u 25 z 31 kontrolovaných vozů, takzvaných pseudoveteránů. V pondělí to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Jako pseudoveterány bývají označována vozidla, která na první pohled vypadají jako historické vozy, i když jimi nejsou. Často připomínají repliky vozů Alfa Romeo nebo Mercedes ze 20. či 30. let 20. století, ale ve skutečnosti se jedná o novodobé napodobeniny postavené na moderních podvozcích.
„Mnoho těchto vozidel přitom nesplňuje bezpečnostní standardy pro provoz na pozemních komunikacích,“ uvedl Hofman. To podle něj potvrdila i nedávná kontrola, které se zúčastnili zástupci dopravního odboru magistrátu, republikové i městské policie nebo Inspekce silniční dopravy. Další kontroly jsou v plánu v následujících měsících, dodal mluvčí.
Kontrola se uskutečnila souběžně na několika místech centra města tak, aby to řidičům znesnadnilo vzájemné varování. Většina vozů nebyla v pořádku. „Ve všech případech se jednalo o vážné závady, které ovlivňují provozní vlastnosti a ohrožují bezpečnost chodců, cestujících a ostatních účastníků silničního provozu,“ uvedl mluvčí. Dodal, že vozidlům byla omezena technická způsobilost na 30 dní, které mají jejich provozovatelé na odstranění závad a zajištění nové prohlídky STK.
Nejčastěji se podle mluvčího jednalo o závady osvětlovacích zařízení, elektrického systému, nehomologované díly, nepovolené úpravy, výčnělky, ostré hrany na karoserii, blatnících, zrcátkách nebo jiných vnějších částech vozidel či korozi nosných částí karoserie nebo podvozku. „Kromě omezení technické způsobilosti bylo deset řidičů projednáno příkazem na místě a ve čtyřech případech bylo předáno porušení zákona k provedení přestupkového řízení,“ doplnil Hofman.
Naprostá většina vozidel měla podle mluvčího evidenční nálepku vozidla taxislužby a jejich řidiči měli oprávnění řidiče taxislužby. Kontroloři přesto objevili v souvislosti s povinností pseudoveteránů dodržovat pravidla pro taxislužby pochybení, za které pokutovali šest řidičů na místě a devět případů zamířilo do přestupkového řízení.
Magistrát se na kontrolu pseudoveteránů zaměřuje od roku 2021, v minulosti udělil firmě pokutu 200 tisíc korun kvůli nedodržování pravidel pro taxislužby. Provozovatel se proti ní bránil a neuspěl s odvoláním u ministerstva dopravy ani u Městského soudu v Praze. Správnost postupu města pak potvrdil i Nejvyšší správní soud a Ústavní soud (ÚS). Společnost Leitha, která stížnost k ÚS podala, s rozhodnutím nesouhlasí, poskytované služby podle ní nejsou taxislužbou, protože se jedná o zcela jiný segment trhu a vzájemně si nekonkurující služby.
