Většina Čechů věří, že bude líp, ukázal průzkum. Ale dezinformací se bojí méně než migrace

Češi jsou ohledně budoucnosti optimističtější, než je průměr zemí Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometru, který ve středu představili zástupci Kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Pozitivně vnímá budoucnost světa 57 procent Čechů, průměr EU je 44 procent. Z hlediska bezpečnosti Čechy nejvíce znepokojují nekontrolovaná migrace, terorismus a aktivní konflikty a války v blízkosti EU.
Mezi riziky spojenými s komunikací uváděli Češi například ohrožení svobody projevu, polarizaci společnosti či falešný obsah tvořený umělou inteligencí. Budoucnost EU vidí optimisticky více než polovina Čechů, budoucnost Česka pak asi 70 procent.
Na prvních místech ve výčtu obav, které se týkají bezpečnosti, uváděli Češi nekontrolované migrační toky, kterých se obává 66 procent dotázaných. Průměr zemí EU byl 65 procent. Aktivní konflikty a války v blízkosti EU vysoce znepokojují asi 56 procent Čechů, průměr zemí EU je asi 72 procent. Občané Česka i EU se ale obávají i terorismu.
Například dezinformace však velmi znepokojují asi 45 procent Čechů, průměr zemí EU je zhruba 70 procent. Zhruba polovina Čechů má obavy z ohrožení svobody projevu, polarizace společnosti, falešného obsahu vytvořeného AI nebo ochrany osobních údajů na internetu.
Asi tři čtvrtiny Čechů souhlasily v průzkumu s tím, že by členské státy EU měly být jednotnější, aby mohly čelit současným globálním výzvám. Podobný podíl českých respondentů souhlasí s tím, že by měla EU mít silnější hlas na mezinárodní úrovni. S tím, že EU potřebuje více prostředků, aby mohla výzvám čelit, souhlasilo 55 procent Čechů.
„Musíme si uvědomit, že se nacházíme ve světě, který je velice turbulentní v poslední době. Právě ta geopolitická nestabilita nebo minimálně obavy z ní mohou přinášet právě tato data. To znamená jednoznačně zvýšený zájem a požadavek občanů, aby i Evropská unie působila více ochranně vůči jakýmkoliv výzvám, které dnešní doba přináší,“ řekl vedoucí Kanceláře Evropského parlamentu v Praze Jindřich Pietras.
Evropský parlament by se měl podle Čechů přednostně zabývat inflací, rostoucími cenami a životními náklady. Na druhém místě se umístila obrana a bezpečnost EU, na třetím nezávislost EU v průmyslu a energetice.
Pozitivní představu o EU má asi třetina Čechů, průměr zemí unie je 49 procent. Více než 40 procent Čechů vnímá EU neutrálně, asi čtvrtina negativně. Například v Řecku také vnímá EU pozitivně asi třetina občanů, negativně asi 30 procent a neutrálně asi 36 procent. Členství v EU je dobrá věc podle 42 procent Čechů, stejný podíl českých občanů vnímá členství v EU jako ani dobrou, ani špatnou věc.
Asi 57 procent Čechů se domnívá, že se jejich osobní životní úroveň v příštích pěti letech nezmění, 27 procent si myslí, že se jejich životní úroveň sníží.
Podzimní Eurobarometr Evropského parlamentu provedla v listopadu 2025 ve všech 27 členských státech EU výzkumná agentura Verian. V ČR se zapojilo víc než 1000 lidí starších 15 let.
ŽIVĚTurka prezident nikdy nejmenuje a zahraniční politiku budu řešit já, oznámil Babiš
Babiš chce aféru kolem SMS zpráv Petra Macinky zklidnit, řekl po jednání Bezpečnostní rady státu. S prezidentem bude jednat o zahraniční politice bilaterálně. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.
Řidič dostal absurdní pokutu za rychlost. Kvůli 1 km/h musí zaplatit 70 tisíc
Švýcarsko je známé poměrně striktním vymáháním pravidel a přísnými postihy i za drobné přestupky. Přesvědčil se o tom i řidič z kantonu Jura. Za překročení rychlosti o jediný kilometr musí podle Federálního nejvyššího soudu zaplatit v přepočtu asi 70 tisíc korun.
ŽIVĚ„Znárodněme volby!“ vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje trest za výtržnictví
Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.