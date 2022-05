Většina Čechů podporuje omezení nebo zákaz dezinformačních médií, ukázal průzkum

Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že šíření dezinformací ohrožuje bezpečnost Česka. Většina pak považuje za správné, když stát omezí nebo znemožní působení médií šířících dezinformace. Proti omezování jsou nejvíce lidé, kteří silně důvěřují oficiální ruské interpretaci války na Ukrajině. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který se uskutečnil na přelomu března a dubna.

Po vypuknutí války na Ukrajině zablokovalo tuzemské internetové sdružení CZ.NIC po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády několik webů. Stránky podle zdůvodnění v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly českou národní bezpečnost.

"Pod pojmem dezinformace si každý představí něco trochu jiného. Ale je zcela jasné, že většině zkrátka vadí lži v politice a médiích," podotkl Nikola Hořejš, který vede výzkum dopadu dezinformací v ústavu STEM. Podle něj porozumění pro to, co znamená pojem dezinformace, se za poslední dva roky výrazně zvýšilo. "Ale stále není takové, že bychom mohli tento výraz používat jako jednoznačný. Ale jasně lze říci, že z ohýbání faktů je zděšená celá společnost, netýká se to jen nějaké silně vyhraněné skupiny," dodal.

Téměř polovina lidí má za to, že původcem dezinformací či lživých zpráv v médiích a na internetu jsou jedinci nebo různé skupiny, kteří je vytvářejí záměrně. Myslí si to především lidé s vysokoškolským vzděláním a obecně mladší lidé a voliči vládních stran, tedy koalic Spolu a Pirátů a Starostů.

Zhruba čtvrtina Čechů označuje za druhou nejčastější příčinu vzniku lží kolujících ve veřejném prostoru možnost, že "novináři velkých médií pracují na objednávku podnikatelů". K tomu se přiklánějí více lidé starší 60 let a voliči opoziční SPD. Asi pětina lidí má za to, že za nepravdami stojí "politická korektnost omezující to, co se smí či nesmí v médiích".

S opatřením, že stát omezí nebo znemožní působení médií šířící dezinformace, souhlasí přes 70 procent občanů. "Míra souhlasu s omezením je překvapující. Zdá se, že skutečně při válečném ohrožení nepovažujeme svobodu šířit svoje názory a nepravdy za absolutní," uvedl Hořejš.

Největší dosah mají řetězové e-maily

Mezi věkovými a vzdělanostními skupinami není podle autorů průzkumu žádná, která by z daného trendu vystupovala. U lidí starších 60 let je více těch, kteří se podobného kroku obávají, ale i přesto s ním 66 procent z nich souhlasí. Vybočují jen voliči velmi malých protestních stran a menší skupina lidí, která silně důvěřuje ruskému výkladu války, uvedl STEM.

Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC zablokovalo ke konci února weby Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly podle zdůvodnění českou národní bezpečnost.

Podle dřívějších zjištění STEM je lidí, kteří by se k dezinformačním zdrojům dostávali napřímo, relativně málo. Například dezinformační server Aeronet zná pouze pět procent lidí, větší zásah mají spíše zdroje na pomezí dezinformací a bulváru, případně obsah sdílený na facebooku či e-mailem, uvedl STEM. Podle něj v Česku měly větší dosah světové zdroje jako ruský server Sputnik.

Ministři zemí Evropské unie však na začátku března v souvislosti s ruskou agresí schválili zákaz ruských státních médií. Na území členských zemí tak nesmí fungovat televizní síť Russia Today ani server Sputnik. Se zákazem vysílání nejen pro vybraná, ale pro všechna ruská státní média na území Evropské unie souhlasí tři pětiny dospělých Čechů.

"Jako v případě covidu se ukazuje, že lidí, kteří věří těm nejdivočejším konspiracím, je do deseti procent společnosti. Větší šanci mají různé spekulace a mlžení o tom, že pravda vlastně je na obou stranách, nebo že pravdu nelze vůbec najít," uzavřel Hořejš.

