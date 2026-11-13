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Domácí

Většina Čechů podporuje návrat vojny, připravenosti státu na krizi ale nevěří

ČTK
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Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, zatímco pouze 24 procent považuje Českou republiku za připravenou na závažnou bezpečnostní krizi či válku. Vyplývá to z průzkumu Globsec Trends 2026, který se uskutečnil ve 14 zemích Evropy a Severní Ameriky.

Výcvik rekrutů armády ČR, téma Víkendu HN
První den výcviku armádních rekrutů ve Vyškově na Moravě, 18. března 2024. Archivní foto.Foto: HN – HONZA MUDRA
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Osobně se na závažnou krizi nebo bezpečnostní mimořádnou událost cítí připraveno 36 procent českých respondentů.

Ochotu bránit svou zemi v případě napadení vyjádřilo 55 procent dotázaných Čechů.

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Podpora povinné vojenské služby je tak v Česku vyšší než podíl lidí, kteří deklarují ochotu svou zemi bránit. Podobný rozdíl průzkum zaznamenal také v Německu, na Slovensku a ve Francii.

V mezinárodním srovnání patří Česko k zemím s nižší důvěrou v připravenost státu. Na Slovensku ji vyjádřilo 19 procent respondentů, v Bulharsku 20 procent a v Maďarsku 22 procent. Naopak ve Spojených státech považuje svou zemi za připravenou 64 procent dotázaných a na Ukrajině 55 procent.

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Podpora posilování obrany se v Česku projevuje také v postoji k vojenským výdajům. Jejich zvýšení podporuje 54 procent českých respondentů.

Pokud by však navýšení vyžadovalo omezení výdajů například na zdravotnictví nebo sociální zabezpečení, souhlasilo by s ním 42 procent. České armádě důvěřuje 70 procent dotázaných.

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Vedle posilování vlastní obrany Češi podporují také rozvoj evropských vojenských schopností. Jejich budování v rámci Evropské unie souběžně se Severoatlantickou aliancí (NATO) podporuje 79 procent respondentů, vytvoření evropské armády by uvítalo 61 procent.

V hypotetickém referendu by pro setrvání Česka v NATO hlasovalo 77 procent dotázaných. Dvě třetiny se zároveň domnívají, že členství v alianci snižuje pravděpodobnost zahraničního útoku.

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Postoje k budoucímu zajištění evropské bezpečnosti však ukazují i na určitou skepsi mezi obyvateli. Větší zapojení Spojených států do evropské bezpečnosti podporuje pouze 27 procent českých respondentů, což patří k nejnižším podílům mezi sledovanými zeměmi.

Zároveň jen 45 procent Čechů věří v to, že by evropské státy dokázaly zajistit svou bezpečnost bez silné americké podpory.

Průzkum se zaměřil také na vnímání bezpečnostních hrozeb. Rusko považuje za hrozbu pro bezpečnost své země v průměru 68 procent respondentů napříč sledovanými státy, v Česku je to 67 procent.

Čínu označilo za bezpečnostní hrozbu 45 procent Čechů a Írán 53 procent. Mezi sledovanými zeměmi střední a východní Evropy vnímá Čínu i Írán jako bezpečnostní hrozbu větší podíl obyvatel pouze na Ukrajině.

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Autoři průzkumu dávají vyšší míru obav z Číny do souvislosti s dlouhodobým upozorňováním českých úřadů na čínské kybernetické útoky a vlivové operace.

Průzkum provedla společnost HarrisX od 11. do 19. května 2026 prostřednictvím internetových panelů. V Česku se jej zúčastnilo 1010 respondentů.

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