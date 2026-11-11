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Domácí

Větší prostor a odpovědnost pro jídelny. Vyhlášky o školním stravování budou jen doporučením

ČTK
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Výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování budou nadále nezávazným doporučením. Novinářům to ve středu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) a v tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška o školním stravování, kterou vydává ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, se podle Plagy neruší.

„Jídelnám tím dáme větší prostor, ale i odpovědnost při sestavování jídelníčků, ale zároveň jim poskytneme jasné odborné vodítko a potřebnou podporu,“ řekl šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Jídelnám tím dáme větší prostor, ale i odpovědnost při sestavování jídelníčků, ale zároveň jim poskytneme jasné odborné vodítko a potřebnou podporu,“ řekl šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch.Foto: Shutterstock – Shutterstock.com
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Nyní jsou pravidla, která určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa, pro jídelny povinná. Podle tiskové zprávy resortu zdravotnictví budou nyní nahrazeny „nezávazným odborným metodickým doporučením“.

„Není to návrat ke starému spotřebnímu koši, ale k tomu, že ten moderní koš, který připravil Státní zdravotní ústav a nutriční specialisté, bude jenom doporučující. To znamená, ruší se ten spotřební koš, není to návrat ke starému,“ řekl Plaga.

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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ke změně podle Plagy dostal pokyn od premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Mění se způsob, jakým budeme výživové standardy uplatňovat, nikoliv náš cíl. Školní jídelny mají zásadní roli při vytváření správných stravovacích návyků, které si děti odnášejí do dalšího života, a tato role jim zůstává. Výživové standardy proto zachováme jako odborné metodické doporučení,“ sdělil Vojtěch.

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„Jídelnám tím dáme větší prostor, ale i odpovědnost při sestavování jídelníčků, ale zároveň jim poskytneme jasné odborné vodítko a potřebnou podporu,“ dodal šéf resortu zdravotnictví.

Plaga požádal o výjimku z připomínkového řízení, aby se proces zrychlil, uvedl. Legislativní proces podle něj ještě nezačal. „Jsem připraven se bavit o tom, aby ta vyhláška byla upravena tak, aby ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav s tím byly spokojeny,“ řekl ministr školství.

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Předpokládá, že i kdyby výjimka udělena byla, bude se o záměru debatovat. Změna by podle něj mohla platit od začátku roku, aby se školy nechystaly na nová pravidla, která mají být povinná od září 2027. Společným zájmem podle Plagy je, aby jídelny vařily dětem zdravě a aby to děti jedly.

Méně brambor i sladkých nápojů

Na zdravější nabídku ve školních jídelnách cílila novela vyhlášky o školním stravování. Školy již mohou podle nových pravidel vařit, povinné to mělo být od září 2027. Cílem přechodného období, které letos ministerstvo školství o rok prodloužilo, bylo dát jídelnám prostor upravit receptury, proškolit personál a vyřešit případné provozní problémy.

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Podle Deníku N by měla z vyhlášky zmizet i pasáž, podle níž se kuchaři v jídelnách musí při vaření pro děti se speciálními dietami řídit doporučeními lékařů a dalších expertů.

Podle návrhu, který připravil Státní zdravotní ústav, měly jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit by se měly sladké nápoje. Snížit se měly průměrné porce masa, protože nově se do jeho váhy nepočítají kosti, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin. Podle ústavu se zásadně mění hlavně to, jak se jednotlivé složky do doporučených dávek započítávají.

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„Státní zdravotní ústav jako odborný garant oficiální cestou takové informace nedostal, ptejte se prosím na ministerstvo zdravotnictví a školství,“ uvedla na dotaz ke změnám ve vyhlášce mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

Plaga řekl, že je rád, že se nadále bude pracovat na proměně stravování ve školních jídelnách, byť to bude doporučující formou. „Jsem přesvědčen o tom, že ty jídelny nechtějí našim dětem škodit, ani ředitelé škol,“ podotkl Plaga. Rodiče mají podle něj nástroje, jak školu přimět, aby vařila zdravě.

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Změn se obávají například dětský ombudsman Martin Beneš, Unie rodičů i někteří školští odborníci. Podle analytika společnosti EDUin Miroslava Hřebeckého by stát ztratil vliv nad tím, z jakých polotovarů se v jídelnách vaří. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) změny hájí, stát má podle něj regulovat jen nejnutnější věci.

Podle Potravinářské komory je dobře, že se vláda vyhláškou o školním stravování zabývá. Hlavním měřítkem podle ní musí být to, zda děti jídlo skutečně snědí. „Dětskou obezitu nevyřešíme tím, že děti nebudou v jídelnách jíst vůbec,“ poznamenal mluvčí Marek Zemánek. Komora byla dříve ke změnám, které připravil Státní zdravotní ústav, kritická.

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