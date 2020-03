Větší města se uzavírat nebudou, tvrdí Prymula. Opatření na Olomoucku jsou raritou

Pondělní uzavření obcí na Olomoucku je raritní opatření, na úrovni větších městských aglomerací podobná omezení nebudou. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Kvůli vyššímu počtu nakažených hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku.

"Nechceme sahat ke karanténním opatřením plošného rázu. Tady to však namístě bylo, protože bylo 25 nemocných v poměrně malé komunitě, přes 1000 kontaktů. Proto bylo sáhnuto k tomuto opatření. Jak jsem předeslal, určitě taková opatření nebudou na úrovni větších městských aglomerací," řekl Prymula.

Vláda se podle něho zabývala situací firem, které zůstaly v uzavřeném území. "Podařilo se to snad vyřešit k 16:00. Je tam koridor, kterým mohou najíždět zaměstnanci do prostor, kde mohou pracovat mimo tuto karanténu. A nemělo by dojít ke kontaktu s těmi, kteří jsou v té lokalitě," dodal náměstek.

Z krajů má nejvíce nakažených Praha, více než 100 případů. Následuje Olomoucký kraj, kde hygienici ráno uzavřeli Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí. V oblasti hygienici evidovali podle odpoledních čísel 18 a v celém Olomouckém kraji 38 infikovaných. Lidé nemohou uzavřené území opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo svého trvalého pobytu. Z Litovle pochází také první nakažený policista. Z území obce nesmějí ani lidé z Kynice na Havlíčkobrodsku, ráno tam byli čtyři nakažení. Uzavřené oblasti střeží policisté.

Video: Jsme město duchů, říká starosta uzavřené Litovle