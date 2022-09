Větrnou smršť na Novojičínsku způsobilo slabší tornádo. Poškodilo téměř všechny domy

Sobotní větrnou smršť v Hraběticích na Novojičínsku způsobilo slabší tornádo. Dospěli k tomu pracovníci ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na základě získaných informací v terénu, řekla Marie Glofáková z Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ.

"Máme potvrzeno, že se skutečně jednalo o slabší tornádo. Přesnou klasifikaci ale ještě nemáme," řekla. Dodala, že mezinárodní stupnice má včetně mezistupňů 12 kategorií. "Toto patří do spodní části stupnice," doplnila.

Tornádo se Hraběticemi, osadě patřící k Jeseníku nad Odrou, prohnalo v sobotu. Silný vítr poničil střechy, kapličku a lámal stromy. Nikdo nebyl zraněn.

Starosta Tomáš Machýček (Venkov 2018) řekl, že očekává, že škody budou v desítkách milionů korun. Podle něj byl poškozen téměř každý dům. V Hraběticích jich jsou dvě desítky. Nejvíce vítr ničil střechy nebo ploty či vyvracel stromy.

"Těch škod je tam opravdu dost. Bylo to stejně rychlé jako nečekané, tady v Jeseníku jsme o tom ani nevěděli, to bylo opravdu jenom lokální přímo v těch Hraběticích. Bylo to úplně to samé, jako když v roce 2009 přišly bleskové povodně. Taky to bylo zničehonic a za hodinu a půl bylo v obci 'vymalováno'," podotkl Machýček.

Meteorologové v první půlce letošního roku zaznamenali v Česku tři tornáda, všechna ale byla slabšího rázu. Nejvýraznější bylo v Lanžhotě v polovině června. V květnu se objevilo severovýchodně od Pardubic a na konci června na jihu Čech v okolí obce Sviny na Táborsku.

Letos v červnu uplynul rok od tornáda, při kterém na Břeclavsku a Hodonínsku zemřelo šest lidí a poničeno bylo přes 1200 domů. Z toho asi 200 muselo jít k zemi. Tehdejší tornádo mělo rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.

