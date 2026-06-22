„Věříme, že prezident pochopí, o co nám jde,“ vzkázal Macinka. Řekl, jak vnímá žalobu

„Podávat na sebe žaloby, trestní oznámení nebo posílat tajné služby není ani správné, ani zodpovědné. Věřím, že pan prezident pochopí, o co nám jde,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zahraničí Petr Macinka. Komentoval tím rozhodnutí vlády Andreje Babiše (ANO), která nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na nadcházejícím summitu NATO v turecké Ankaře. Ve hře je kompetenční žaloba.
Babišův kabinet rozhodl o definitivním složení delegace na summit NATO v Ankaře v pondělí odpoledne. Vést ji má sám premiér, z vlády ho pak doplní ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a motoristický ministr zahraničí Petr Macinka. O tom, kdo by měl zastupovat Českou republiku na summitu Severoatlantické aliance, se vedou spory už měsíce.
„Vláda chce vládnout – chce stát za svými pozicemi a stát za úsilím, které vyvinuly naše úřady a resorty. Rozumím ambicím pana prezidenta, na druhou stranu se jeho úřad v těch aliančních otázkách a do tohoto úsilí nijak nezapojuje. Jeho účast (na summitu NATO) by nebyla žádným vyvrcholením nějaké práce jeho úřadu,“ nechal se slyšet motoristický šéf diplomacie.
Podle něj se nedá přistupovat k politice tak, že ústavní činitelé na sebe budou navzájem podávat žaloby, trestní oznámení či třeba posílat tajné služby. Nepovažuje podobné kroky za správné ani zodpovědné.
„Věřím tomu, že pan prezident pochopí, o co nám jde, a že se k nějakým emocionálním krokům neuchýlí,“ poznamenal k možné kompetenční žalobě ze strany hlavy státu. Dodal, že prezident není ze své funkce zodpovědný, zatímco vláda ano. Proto podle Macinky dává smysl, že vedoucím delegace bude nakonec premiér Babiš.
Ústavní soud projedná žalobu přednostně
Právě kompetenční žaloba je pravděpodobným krokem, který chce prezident Pavel v úterý dopoledne oznámit. Pokud ji podá, bude se jí Ústavní soud zabývat přednostně. Zda by soud rozhodl ještě před summitem, který se koná 7. a 8. července, není jisté. Průměrná délka řízení v takzvaných plenárních věcech skončených v letech 2007 až 2025 činila necelých deset měsíců.
Ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ÚS vždy v plénu, které tvoří všech 15 soudců a soudkyň. „Bude-li návrh k ÚS podán, plénum dá kauze patřičnou prioritu a projedná návrh přednostně. Konkrétní lhůtou ÚS ze zákona vázán není, platí ale již uvedené, že by ÚS kauzu projednal mimo obvyklé pořadí,“ řekla mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.
Doplnila, že kompetenční žaloba dosud nebyla podaná, přičemž bez znalosti obsahu návrhu nelze odhadnout rozsah přezkoumávání, a tedy ani délku řízení.
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