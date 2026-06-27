„Věřím, že to pochopí i v ANO.“ Primátor Ostravy ví, jak vyřešit letité trable města

Primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) v rozhovoru popisuje, jaké výhody nabízí Ostrava ve srovnání třeba s Prahou a především, co by moravskoslezskou metropoli mohlo nakopnout do budoucna. Nevyhýbá se ani debatě o tom, jaká koalice by v Ostravě mohla vzniknout po volbách a v čem spatřuje rozdíly mezi tamním hnutím ANO a ODS. Řeč došla i na nové Bazaly.
Jednou ze základních charakteristik politické situace v Ostravě je jistý typ kontinuity. Vedení města se sice obměňuje, ale jádro koalice tvoří už více než deset let aliance ODS a hnutí ANO. Může tomu tak být i po letošních volbách?
Může. V komunální politice nerozhodují jen celostátní nálepky, ale hlavně schopnost řídit město, držet stabilitu a prosazovat konkrétní projekty. Ostrava má za sebou období, kdy se vedení města měnilo, ale základní směr zůstal poměrně stabilní. A já to nepovažuji za slabost. U velkého města je kontinuita důležitá.
Zároveň ale nechci, aby se kontinuita zaměňovala za pouhou údržbu města. Chodníky, školy, služby, rozpočet, to všechno musí fungovat. Ostrava ale dnes stojí před větší otázkou. Jaká bude za deset nebo dvacet let. Jestli dokáže přitáhnout mladé lidi, posílit univerzity, nabídnout dostupné bydlení, dobrou práci a využít svou polohu mezi Českem a Polskem.
Takže ano, pokračování takové spolupráce si představit umím. Po volbách samozřejmě rozhodnou voliči a programová shoda. Pro mě bude zásadní, aby budoucí vedení města mělo nejen schopnost Ostravu spravovat, ale také ambici posunout ji do role skutečné metropole.
Rozvoj Ostravy je úzce spojen s letitým problémem. Na mysli mám postupný úbytek obyvatel a odliv mladých lidí. Co s tím chcete dělat?
Klíčem jsou vysoké školy, jejich rozvoj a atraktivita. Především Ostravská univerzita v tom hraje klíčovou roli. Náš problém ale spočívá v tom, že to jako město můžeme ovlivnit jen minimálně. Větší roli v tom hraje stát a ministerstvo školství.
A pokud jim stát nedá dostatek peněz na rozvoj, tak to pro nás znamená, že k nám přichází méně mladých lidí, a tím pádem jich tady posléze méně také zůstává. A my s tím musíme nějak bojovat.
Ostravský primátor Jan Dohnal (ODS)
Je absolventem Ostravské univerzity, kde vystudoval obory demografie a sociální geografie a regionální rozvoj.
Před vstupem do aktivní politiky podnikal v realitách, počínaje rokem 2008 byl spolumajitelem a jednatelem realitní společnosti.
Od roku 2002 až do dnešních dnů zaujímá Jan Dohnal pozici zastupitele v městském obvodě Ostrava-Jih, v letech 2006–2014 zde byl neuvolněným radním, v období 2018–2022 místostarostou.
V komunálních volbách v roce 2022 uspěl coby lídr koaliční kandidátky Spolu a stal se náměstkem primátora pro dopravu, dopravně-správní činnosti a sport.
Od dubna 2023 zastává funkci primátora města Ostravy. Je ženatý a má dva syny.
Jaké máte možnosti?
Možnosti jsou tři. Musíme tlačit na stát, aby samozřejmě zvýšil kvóty studentů na našich vysokých školách, aby jich tady mohlo být více. A na nás pak je hledat cesty, jak tady lidi udržet, jak zlepšit image města. Což už také děláme.
To říkám s vědomím, že u některých lidí o Ostravě stále převládají dávné stereotypy. Většinou u lidí, kteří v Ostravě nikdy nebyli. Pak sem ale dorazí třeba na festival mladý pár z Českých Budějovic a je v šoku z toho, že ho na hlavním nádraží nesrazí horník s kahanem.
Ale vážně: pokud bych zůstal u mladého páru z Českých Budějovic, tak my máme objektivně problém s tím, že tito lidé neuvažují o tom, že budou studovat v Ostravě. Uvažují o Praze, o Brně, možná i o Vídni. Ale Ostrava je nenapadne.
Když sem ale potom přijedou na nějakou akci, jsou v pozitivním slova smyslu v šoku. V tom je náš obrovský potenciál, protože Ostrava skutečně nabízí mix možností, který je ve svém celku výhodnější třeba i oproti Praze. Na mysli mám pracovní příležitosti, dostupné bydlení, služby, volnočasové aktivity a podobně.
Právě jsem se chtěl zeptat: jedna věc je do Ostravy nalákat studenty, úplně jiná věc ale je, aby tady ti lidé pak zakořenili…
Právě v tomto je ale největší benefit, který Ostrava nabízí. Dávno už neplatí, že v Ostravě není práce. A jsou tady opravdu velmi dobře placená pracovní místa, na které je problém sehnat lidi. Navíc sem přicházejí noví investoři, například teď bude v Mošnově svůj provoz otevírat BMW. Zaměstná tam tisíc lidí.
Mladí mají finance pod kontrolou. Pak přijde nájem a iluze mizí
Zaměstnavatelé tady tedy jsou, a pokud na něco naráží, pak jsou to kapacity lidí s odpovídajícím vzděláním. Práci tudíž nabídnout umíme. Nabídnout jim umíme řekněme i „start do života“, který je podle mě třeba v Praze nebo ve středních Čechách devastující. Tím myslím relativně dostupné a levné bydlení. U nás ho lze sehnat oproti Praze i za poloviční cenu.
Jsou tady i další benefity: máme místa ve školách i ve školkách. Je tady dostatek lékařů i zubařů. Osobně si myslím, že by stát měl jít opačným směrem než doteď. Nemělo by to být o tom, že nafoukneme Prahu a okolí a ostatní regiony nechá napospas svému osudu.
V této souvislosti chci říct, že se pouštíme do něčeho, co by pro nás mohl být game changer. Je to vznik metropolitní oblasti spolu s Katowickou oblastí. Ta blízkost tady historicky existuje, je kulturní, obchodní i pracovní. A ten region se díky tomu dynamicky rozvíjí. Zatímco dříve jsme si spíše konkurovali, teď to směřuje k tomu, že se budeme rozvíjet jako jeden celek.
Chceme lidem ukázat, že mohou bydlet v Ostravě a pracovat třeba v Katowicích. Autem je to dneska 35 až 40 minut. V budoucnu chceme i vysokorychlostní trať, optimální by bylo de facto vymazat hranici a dosáhnout toho, aby se lidé pohybovali napříč oběma regiony zcela přirozeně. Proto chceme začít do budoucna celou tuto oblast propagovat jako jeden region.
Tím mi říkáte, že tento projekt – metropolitní oblast společně s Katowicemi – je jeden z vašich hlavních předvolebních taháků?
Není to jenom předvolební tahák. Je to hlavně jediný možný způsob, jak Ostravu nově nastartovat a posouvat ji novým směrem.
Panuje v tom shoda s dalšími velkými politickými subjekty v Ostravě?
Třeba hnutí ANO se na to dívá tak, že je nejdříve potřeba provést metropolizaci Ostravy v rámci regionu. Na druhou stranu ale vědí, že Ostrava je už dneska metropolitní město, a pokud ten přesah do Polska nevidí, tak já věřím, že to nakonec pochopí.
Ale je fakt, že zatímco my hledíme víc do budoucna, oni se dívají na to, že je potřeba spíše opravovat chodníky. Hledí si více klasické správy města. Já bych ale řekl, že je důležité obojí.
Ptám se na to kvůli v úvodu zmíněné kontinuitě. Jinak řečeno: pokud po volbách ODS skončí v opozici, bude to konec i tohoto rozvojového projektu s Katowickou oblastí?
Politik by měl mít vizi. Což se samozřejmě nevylučuje s tím, že se stará o chodníky, o školy a veřejný prostor. I já jsem na pozici primátora přišel z pozice místostarosty městského obvodu. Přesto si myslím, že pro město velikosti Ostravy je daleko důležitější ta vize.
My opravdu musíme vědět, co s městem bude za deset, patnáct nebo dvacet let. Musíme mít nějaké scénáře a vědět, kam chce jít. Ostatně v tomto ohledu byli vizionáři všichni moji předchůdci na pozici primátora. Navíc známe demografické prognózy, a pokud s tím nebudeme něco dělat, za čtyřicet let bude Ostrava o padesát tisíc lidí menší s věkovým průměrem 50 let a více.
Takže v tom jste s hnutím ANO ve sporu?
Já si nemyslím, že jsme v rozporu. Spíš se vzájemně doplňujeme. Jak jsem už říkal – potřeba je dělat obojí. Nemůžeme se soustředit jen na velké a drahé projekty, které mají přesah na sto let dopředu, a zároveň kašlat na školy.
Stejně tak to ale nejde dělat ani obráceně. Uvidíme, co bude po volbách, myslím si ale, že toto všichni lídři jednotlivých stran chápou.
Tady jsou čtyři velké městské obvody: Ostrava-jih, Poruba, Slezská Ostrava a Moravská Ostrava. Do jaké míry volební výsledek a vznik koalic na těchto velkých obvodech ovlivní to, jaká bude koalice na magistrátu?
V minulosti to většinou bývalo tak, že se uzavírala nejprve koalice na magistrátu a pak se to zčásti propisovalo i na městské obvody. Vždycky je praktické, když jsou v klíčových městských částech podobné koalice. Což ovšem neznamená, že jsou stejné a že tomu tak je vždycky a všude.
Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) mi kdysi přiznala, že je pro ni lepší, když je vláda na centrální úrovni složená aspoň z části ze stejných stran jako v Brně. V mnoha ohledech jí to prý usnadňovalo práci. Jaká je vaše zkušenost a neobáváte se, že vám může Andrej Babiš a jeho hnutí ANO házet z centra klacky pod nohy?
Samozřejmě. I já jsem měl pozici jednodušší, když byl premiérem Petr Fiala (bývalý šéf ODS). Toky informací mezi magistrátem a klíčovými ministerstvy fungovaly dobře. A zrovna tak je pravda, že primátor Ostravy není pánem toho, co se děje v Praze. Naším úkolem je ale předkládat takové projekty, na které vláda slyší.
Ostatně pokud by v Ostravě nastal nějaký problém, bude to problém pro celou republiku. Stát se nikdy nemůže dostat do situace, že odepíše nějaký region a řekne, že mu je jedno, co se tam děje. A moje zkušenost je taková, že každá vláda jde rozvojovým projektům v regionech naproti. A že jim jde naproti, i pokud jde o finanční pomoc.
Jak to vypadá s novým fotbalovým stadionem na Bazalech?
Jistě, to se tady hodně řeší. Stejně jako koncertní sál. Baník se naštěstí udržel v první lize, byť oproti loňsku, kdy bojoval o předkolo Ligy mistrů, šel dolů.
Mluvím o tom ale proto, že kdyby se mu to loni podařilo, ten zápas by nemohl odehrát na svém současném stadionu, protože nesplňuje mezinárodní parametry pro taková utkání. Většinově si tady myslíme, že si Ostrava nové Bazaly zaslouží.
Vydali jsme se tedy cestou mezinárodní architektonické soutěže a myslím, že se vítězný návrh povedl a všem se líbí. Ale bude to velká stavba, a pokud si fanoušci Baníku představují, že bychom tam mohli za pár let hrát, tak je potřeba připomenout, jak se v Česku staví.
Jaký je tedy váš odhad?
Pokud půjde všechno hladce, v roce 2029 by se mohlo začít stavět.
A kdy si tam Baník zahraje svůj první zápas?
Věřím, že v roce 2031!
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