Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

"Tak ještě jedna otázka, ale už opravdu poslední," říká Martin Kupka pod velkým ořechem na nádvoří malého renesančního zámku v Dobřichovicích, na jehož hodinách už odbyla půl devátá. Skupinka přibližně dvaceti lidí, ke kterým Kupka promlouvá, už na sebe ani moc nevidí, tma přichází rychle, ale nikomu se moc odcházet nechce.
Debata příjemně plyne. Z pohledu Kupky, který potřebuje získávat voliče, jí ale jedna podstatná věc chybí - nejsou tady žádní oponenti či váhající voliči. U přítomných je totiž zřejmé, že budou volit ODS či další strany koalice Spolu, i kdyby mezi ně nepřijel. Navíc je brzy zřejmé, že zhruba polovinu společnosti tvoří sami kandidáti do voleb a členové stran koalice.
"Považuji takové akce za zásadní pro výsledek voleb, ale byla strašně málo propagovaná, nikdo o ní neví, vědí o tom jenom členové ODS," upozorňuje hned v prvním diskusním příspěvku starší volič této strany. Má pravdu, po městečku je dnes několik nástěnek, na kterých je spousta plakátů s kulturními akcemi, ale zmínka o Kupkově akci nikde.
"To je zajímavé, my jsme sem do ODS posílali informace, visí to všude na webech. Jsme hodně na sociálních sítích," reaguje na výtku Kupka.
Na dotaz Aktuálně.cz, jestli potom mají takové cesty na kole smysl, odpovídá, že rozhodně ano. "Občas chodí i lidé, kteří nejsou naši voliči a mají možnost si nás vyslechnout. Zrovna třeba dnes v Králově Dvoře bylo hodně lidí a debata byla zajímavá," hájí se Kupka.
"Myslím, že tyto jízdy na kole zároveň ukazují naši energii a chuť dělat kampaň i politiku naplno a s nadšením. Věřím, že i to potenciální voliči vnímají," říká poté, co má v nohou více než 70 kilometrů na kole.
Stranické setkání
V Dobřichovicích má ODS svého starostu Petra Hampla, který na setkání nechybí. Čeká ho sice večer zasedání rady, ale ještě předtím za Kupkou zašel. "Já doufám, že to vyhrajeme, protože těch dezolátů, co je kolem, a to jsme v Dobřichovicích, je docela hodně," přiznává svou obavu.
V městečku podle něj bydlí jeho jmenovec, který má naprosto opačné názory než on. "Je to vrchní dezolát. Je protagonistou hnutí Stačilo a podobných uskupení. Chraň Pánbů není můj příbuzný, ale bydlí tady a někteří lidi si mě s ním pletou," dodává starosta.
Přestože jde tedy ve skutečnosti víceméně o stranické setkání, Kupka neslyší ani tak pochvaly za vládnutí, ale spíš prosby a doporučení, co by vláda měla ještě vylepšit. "Měli byste více propagovat korespondenční volbu, aby Češi v zahraničí věděli, že mají volit," připomíná jeden z přítomných.
Další se zase svěřuje s obavou, jestli vláda málo nepropaguje to, co udělala. "Třeba u dopravních staveb byste měl mnohem více upozorňovat na to, co všechno jste připravili pro další vládu. Děláte to málo, což je obrovská škoda," říká ministrovi dopravy Kupkovi další diskutující.
Dojde řeč také na aktivity hlavního soupeře Spolu, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který téměř bez přestávky jede kampaň už několik měsíců.
"Nesouhlasím s tím, že by jeho kampaň byla větší než naše. Je nutné přihlížet k tomu, že naši voliči jsou částečně jiní. Věřím, že mnozí tolik nechodí třeba na mítinky, ale jsou to aktivní, pracovití lidé, kteří se tolik neprojevují. Ale věřím, že nám přijdou dát hlas," míní Kupka, který patří v koalici Spolu k aktivnější části.
Jízda na kole i splavování řeky
Kupka po krátké dovolené vyjel už na čtvrtý velký výjezd na kole, kromě toho splavoval na lodi řeku a v plánu má akce téměř denně.
"Jedeme naplno, rozbíháme ostrou část kampaně. Děláme všechno pro to, abychom Andreje Babiše nejen dohnali, ale abychom ukázali všem rizika jeho možného vládnutí. Kromě toho chceme všem ukázat naše odhodlání vést zemi správným směrem a nabídnout lidem dobrou a bezpečnou perspektivu," upozorňuje.
Podobně reaguje i dvojka kandidátky, Kupkův stranický kolega Jan Skopeček. "Myslím, že není potřeba, abychom se srovnávali s kampaní Babiše. Trošku se směji tomu, jak jsou všichni zbláznění z toho, že on třeba vylezl na nějakou horu, a hned je o tom deset článků," řekl Skopeček.
"My děláme řadu akcí celé léto. Já mám za sebou jako každý rok například tři charitativní fotbalové turnaje a další dva před sebou. Jezdím na kole za starosty a setkávám se s občany, jen se o tom nepíše," dodává.