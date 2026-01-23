Přeskočit na obsah
23. 1. Zdeněk
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší

Radek Bartoníček
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto --- Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš tvrdí, že Česko potřebuje lépe fungující státní správu, čemuž podle něj pomůže i rychle připravovaná změna zákona.Foto: ČTK
Nová vláda v barvách ANO, SPD a Motoristů od začátku deklaruje, že chce své plány uskutečňovat co nejrychleji. A výjimkou není ani plánované snížení ochrany státních zaměstnanců před „vyhazovem“. Koalice pro ně chystá nová pravidla a uvést v život je chce co nejdřív, a to navzdory tomu (nebo právě proto), že podle kritiků tak bude mít možnost se mnohem snadněji a rychleji zbavovat úředníků.

Proti návrhu hlasitě protestuje opozice, odbory a v neposlední řadě také iniciativa Česko, funguj!, která se v minulých měsících detailně zabývala tím, jak Česko co nejefektivněji modernizovat. Její odborníci připravili 12 opatření, která by pomohla zlepšit fungování státu během tohoto volebního období.

Výkonná ředitelka Česko, funguj! Karolína Kopka takto optimisticky mluvila o modernizaci země loni na podzim po setkání s Radkem Vondráčkem na akci ANO. Nyní je postojem Vondráčka a dalších zklamaná. | Video: Radek Bartoníček

Že jde o věc nejvyšší důležitosti, ale také nejostřejšího střetu, svědčí i to, že se o ní zmínil Andrej Babiš ve sněmovně už při jednání o důvěře jeho vládě. A stejně tak učinil při tomto jednání expremiér a teď už i bývalý předseda ODS Petr Fiala. První z nich hovořil o tom, jak změna zákona Česku pomůže, druhý zase o tom, jak uškodí.

Připravovaná změna má ale i řadu příznivců. Podporu má návrh podle důvěryhodných zdrojů například v Hospodářské komoře.

Vondráček: Jde nám o efektivitu

Radek Vondráček (ANO), jenž patří mezi skupinku poslanců, kteří zmiňovaný návrh pro sněmovnu připravovali, odmítá, že by cílem ANO bylo hledat způsob, jak se někoho rychleji zbavit. A prohlašuje, že mu jde jen o lepší a efektivnější fungování státní správy.

Podle návrhu, jehož znění lze najít na webu Poslanecké sněmovny, by se tak zaměstnávání státních úředníků nově mělo řídit podle jiných pravidel než podle dosavadního služebního zákona. Umožnit by měl jejich rychlejší odchod.

Pokud je nyní místo některého ze státních úředníků například v rámci úsporných opatření zrušeno, má zaměstnanec možnost strávit až 80 dní v takzvaném „bazénu“, kde čeká, jestli se pro něj přece jen nenajde ve státní správě jiná pozice. Nově už to bude jen 20 dní. A mnohem těžší také bude se „vyhazovu“ bránit.

Vondráček zdůrazňuje, že současný služební zákon považuje za slepou uličku. „Znamenal celou řadu komplikací v praxi, například spoustu opravných prostředků, potíže s doručováním a další. Zákon následně postupně bobtnal a ztloustnul. Našla se například spousta kliček, jak komplikovat proces propouštění,“ tvrdí poslanec.

Podpořili iniciativu a program vykradli

Pokud jde o jednu z nejzávažnějším námitek: tedy že vše se připravuje hlavně kvůli vyhazovu nepohodlných lidí, to poslanec striktně odmítá. „Cílem není propouštění zaměstnanců. Pouze se zrychlí procesy a ubude papírování. Pracovně právní ochrana je v zásadě obdobná jako dosud,“ míní.

Účast Vondráčka v celé této věci je o to zajímavější, protože před sněmovními volbami podpořil už zmiňovanou iniciativu Česko, funguj!. Ta sepsala dvanáct opatření ke zlepšení státní správy a obešla s ní i všechny relevantní politické strany. Aktuálně.cz bylo dokonce u toho, když Karolína Kopka z této iniciativy byla přímo za Vondráčkem na posledním mítinku ANO před volbami.

Kopka i s dalšími spolupracujícími odborníky ale fakticky Vondráčka obviňují, že teď prosazuje opak toho, k čemu se jim zavázal.

„Poslanecký návrh neřeší hlavní problémy státní správy. Vládní hnutí ANO se přihlásilo k Dvanáctce opatření iniciativy Česko, funguj!, velkou většinu z nich vepsalo do své Hospodářské strategie, na niž se odkazuje i Programové prohlášení vlády. Proto je nepochopitelné, že vládní poslanci nyní přicházejí se zcela odlišným návrhem, který má spíše destruktivní potenciál,“ kritizuje Kopka s odkazem na celé protestní stanovisko.

Návrh ruší ochranu zaměstnanců

V něm je i varování Jana Dupáka z Transparency International. „Návrh ruší veškerou obranu úředníků, i těch vrcholných, před soukromými a nelegálními politickými tlaky, a to včetně služební komise,“ upozorňuje.

„Úředníci by se mohli při nezákonném zásahu politiků do budoucna jen soudit. Nakonec by tedy možná konkrétní člověk dostal za pár let odškodnění, ale to není efektivní ochrana před bezprostředním nátlakem a zajištění nezávislosti a profesionality státní služby,“ říká Dupák.

Když Aktuálně.cz seznámilo Vondráčka s připomínkami iniciativy Česko, funguj!, uvedl, že se nebrání debatě o konečném znění zákona. „Vidím v jejich materiálech, že i oni uvádějí, že debata o přeměně veřejnoprávního charakteru státní služby na soukromoprávní je zcela legitimní. Pokud budou na základě věcné a konstruktivní debaty odhaleny případné nedostatky, je možné vše upravit v rámci pozměňovacích návrhů,“ slibuje Vondráček.

Česko, funguj! ovšem na svých připomínkách trvá, v tomto týdnu tak sepsalo další protest, v němž upozorňuje na možné důsledky v případě schválení zákona. Kromě tolik propíraného politického tlaku upozorňuje, že změna neřeší hlavní problémy státní správy, tedy nízké tabulkové platy, malou kariérní perspektivu a neefektivní systém řízení.

Komplexní novela se nestihne

Iniciativa požaduje, aby vznikla pracovní skupina, která by změny připravila s cílem vybudovat moderní státní službu, ve které bude i dost pojistek pro politickou neutralitu úředníků. Vyzývá opětovně vládu, aby místo poslaneckého návrhu připravila vlastní komplexní novelu služebního zákona, která vyřeší největší problémy státní správy.

K něčemu takovému už ale nedojde, na pracovní skupinu není čas, návrh už totiž mají poslanci na stolech. Až ho začnou příští týden projednávat, není debata s oponenty vyloučena, bude ale muset proběhnout poměrně rychle. Kromě ANO totiž podporuje návrh i SPD a Motoristé sobě, takže Babiš má zajištěnou i většinu pro schválení.

Není ale vyloučeno, že se celou věcí bude zabývat Evropská komise, na kterou se chtějí obrátit předáci Českomoravské konference odborových svazů.

„Napíšeme jí žádost, aby situaci posoudila. Před lety chtěla, aby zákon o státní službě vznikl, odměnila to dotacemi pro Českou republiku a teď ho najednou rušíme,“ postěžoval si předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Předseda odborů Josef Středula dodal, že jejich hlavním cílem je připravovanou změnu upravit. „Věříme, že se to povede,“ dodal Středula.

