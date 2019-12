Věřících v Česku mírně přibylo, nejvíc mezi lidmi do 44 let

Za poslední dva roky v Česku přibylo lidí, kteří věří v boha. Za věřící se považuje 35 procent lidí, což je o dva procentní body více než v roce 2017. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jej provedla v první polovině prosince mezi tisícovkou lidí.

Ne všichni však chodí pravidelně do kostela, aspoň jednou měsíčně na bohoslužbu zamíří zhruba desetina věřících a desetina několikrát do roka. O Vánocích kostel navštěvuje více lidí, zhruba dvě pětiny. Považují to za vánoční zvyk a jsou mezi nimi i nevěřící.

"Z časové řady od roku 1995 je patrný trend mírného snižování podílu věřících až do roku 2012. V roce 1995 uvedlo, že v boha věří 39 procent, v roce 2012 to bylo 30 procent. Poté se podíl věřících s drobnými výkyvy jen minimálně zvyšoval," uvedl STEM.

V boha častěji věří ženy, lidé starší 60 let a obyvatelé moravských krajů. V porovnání s rokem 2017 ale průzkum zaznamenal nárůst počtu věřících ve věku 30 až 44 let, a to o sedm bodů na 38 procent. Zda bude rozdíl trvalejší povahy ale podle jeho autorů ukáže až další výzkum.

STEM zjišťoval také názor lidí na církevní restituce. Proti předchozím letům přibylo těch, kteří považují vrácení bývalého majetku církvím za dobrý krok. Většina veřejnosti s tím ale dál nesouhlasí. Církevní restituce podporuje 38 procent dotázaných, v roce 2017 to bylo 32 procent a o rok dříve 29 procent lidí. Opak si o tomto kroku myslí 62 procent Čechů.