Veřejné dotace loni ovládly energetické firmy

Největšími soukromými příjemci evropských, krajských a státních dotací byly v loňském roce firmy z energetického sektoru. Vyplývá to z přehledu o dotacích, který ve čtvrtek zveřejnila organizace Hlídač státu.
Ze soukromých firem obdržely loni nejvíce peněz z dotací, přes deset miliard korun, Elektrárny Opatovice. Za celý loňský rok bylo podle Hlídače státu přiděleno zhruba 426 000 dotací v objemu 1,06 bilionu korun. Většinu představovaly státní a evropské dotace v objemu přes jeden bilion, uvedla organizace. Z krajských dotacích se podle organizace rozdalo přes 29 miliard korun.
"Za rekordem stojí z velké části miliardy z evropského Modernizačního fondu, které míří na dekarbonizaci teplárenství. Právě ony poprvé vynesly na špici žebříčku soukromých příjemců energetické firmy - s výraznou koncentrací u holdingu EPH miliardáře Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Jejich Elektrárny Opatovice a United Energy získaly dohromady k 12 miliardám,” uvedl ředitel Hlídače státu Michal Bláha.
Po Elektrárnách Opatovice dostala ze soukromého sektoru nejvíce dotací ostravská hutní firma Nová Huť, konkrétně 9,4 miliardy korun. Společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny převzala loni v říjnu zkrachovalou huť Liberty Ostrava.
S dotacemi ve výši 7,7 miliardy se na třetím místě největších příjemců dotací pro soukromý sektor umístila loni podle organizace společnost Veolia Energie ČR, která je součástí nadnárodního francouzského koncernu Veolia. V roce 2024 byla největším soukromým příjemcem dotací středočeská chemička Spolana Neratovice.
Ze státních firem obdržel nejvíce dotací Energotrans, která provozuje Elektrárnu Mělník a patří do skupiny ČEZ. Objem loňských dotací pro Energotrans převyšoval 16 miliard korun. Skupina ČEZ společně s ČEZ Teplárenská obdržela loni podle Hlídače státu nejvyšší částku ze státem ovládaných společností a holdingů, v součtu téměř 40 miliard korun. Po Energotrans dostaly nejvyšší sumu dotací Teplárny Brno, téměř 10,7 miliardy korun. Státnímu podniku Diamo bylo loni vyplaceno pět miliard korun.
Z veřejných institucí pak největší objem dotací připadl Státnímu fondu dopravní infrastruktury, konkrétně 117 miliard korun. Společnost OTE (Operátor trhu s elektřinou) obdržela přes 63 miliard korun.
Obecně nejvíce dotací loni podle organizace směřovalo do vzdělávání, školství a mládeže, a to 271 miliard korun. Druhou největší kategorií byla doprava a infrastruktura se 168,5 miliardy. Na energetiku a obnovitelné zdroje připadlo 95,5 miliardy korun, tvrdí Hlídač státu.
Nejvíce dotací poskytl loni Státní zemědělský intervenční fond, rozdělil 19,5 miliardy na 120 243 dotací. Nejvyšší částku, 339,8 miliardy, ale loni rozdělilo ministerstvo školství. Z krajů nejvíce dotací poskytl Středočeský kraj, šlo o 6,2 miliardy. Praha vyplatila o zhruba 1,6 miliardy méně než Středočeský kraj.
Oficiální centrální evidence všech dotací v ČR neexistuje, Hlídač státu data sbírá sám z několika různých databází.
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